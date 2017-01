Neulinge ins Ehrenamt

Mörsen - Die Mörsener Grünröcke freuen sich in diesem Jahr besonders auf das Twistringer Stadtschützenfest in Natenstedt (24. Juni) und auf die Geburtstagsfeier zum 90-jährigen Bestehen des Twistringer Schützenvereins. Während der Jahreshauptversammlung am Wochenende in der Schützenhalle wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

Unter dem Vorsitz von Uwe Diephaus dankte der Vorstand allen Unterstützern im vergangenen Jahr. Der Schützenverein konnte 23 Neuaufnahmen verbuchen. Inzwischen sind es insgesamt 316 Mitglieder im Verein.

Zu den Wahlen: In ihren Ämtern bestätigt wurden der 2. Vorsitzende Eckhard Schwarze, Adjutant Konrad Schütte, 4. Schießwart Sebastian Geitner, 5. Schießwart Maik Dahms und Pressewart Thomas Nordmann.

Neu in den Ehrenvorstand gewählt wurden Günter Ebenthal, Hans Ebenthal und Alfred Meyer sowie Denise Jürgens im Junior Club.

Der Vorstand hat weitere Termine: 15. April Schützenversammlung mit Filmbeiträgen sowie 10. und 11. Juni Schützenfest.

Jubilare

25 Jahre im Schützenverein Mörsen: Uwe Beuke, Henning Hohnhold, Ludger Rasche, Hubert Rickers, Dietmar Wessels und Marco Wessels.

40 Jahre: Reiner Schütte und Oswald Ziegler.

50 Jahre: Kurt Bruns, Siegfried Nobis und Peter Siemers.

Anerkennung für besondere Leistungen: Maik Dahms.

tw