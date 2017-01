Orgelsanierung bis Ende 2017

Twistringen - Von Sabine Nölker. Mit einem Liederabend startet die evangelischen Kirchengemeinde Twistringen am 27. Januar ins Luther-Jubiläumsjahr. Bis Weihnachten soll die Kirchenorgel saniert werden. „Für mich ist die Ökumene eine große Bereicherung, die katholische Kirche näher kennenzulernen“, betonte Pastorin Dr. Christina Ernst beim Neujahrsempfang am Sonntag.

„Die Uhren gehen in Twistringen anders“, stellte die Pastorin nach ihrem ersten Jahr in der Martin-Luther-Gemeinde fest. Im Gemeindehaus dankte Christina Ernst für „die vielen Gespräche und die Zeit“, um gemeinsam Gemeinde zu gestalten. Drei Schwerpunkte habe sie in die Gemeindearbeit gesetzt und stellte sie den rund 25 Gästen vor. Darunter begrüßte Kirchenvorsteherin Petra Thiemann auch Pastor Arnold Kuiter, Gemeindereferentin Birgit Hosselmann und Diakon Bernhard Sauer von der katholischen Gemeinde St. Anna. Thiemann lobte, die Ökumene trage viele Früchte.

Pastorin Ernst setzt in Zukunft neben verstärkter Jugendarbeit und Ökumene auf Kooperationen vor Ort. „Es ist wichtig, sich zu vernetzen“, sagt sie. Die Schulen – das Hildegard-von-Bingen Gymnasium, die Grundschule sowie die Haupt- und Realschule – seien sehr bereichernd. Außerdem Altenheime und Hospiz oder auch der Schützenkommers und die Feuerwehr.

Beim Neujahrsempfang stellte die Pastorin ihre Arbeitsplatz-Assistentin vor, die seit dem 1. September an ihrer Seite sei: Kathrin Warnke (53) aus Eydelstedt-Donstorf. Warnke war 35 Jahre lang Krankenschwester.

Am Sonntag erlebten die Gäste auch die neue Diakonin Sonja Bachhofer, die sich hauptsächlich um die Kinder- und Jugendarbeit kümmert, um junge Menschen für die Kirche zu begeistern. Wir berichteten.

2 562 Mitglieder (plus 12) hat die Martin-Luther-Gemeinde in Twistringen. Pastorin Ernst erwähnte auch 15 Taufen, drei Trauungen sowie 32 Beerdigungen und 19 Austritte für 2016.

Das Lutherjahr beginnt in Twistringen am 27. Januar mit einem Liederabend mit Claudia Melcher und Anette Hoffmeier. Am 24. Februar folgen „Die Tischreden der Katharina Luther“. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Gemeinsam mit der St.-Anna-Gemeinde ist für den August eine Fahrt zum Freilichttheater nach Ahmsen geplant. Dann wird das Stück „Martin Luther“ angeschaut. Eintritt und Busfahrt sollen 20 Euro kosten. Anmeldungen nimmt jetzt schon das evangelische Gemeindebüro entgegen.

Bis zum Jahresende wird laut Pastorin Ernst endlich die Sanierung der Kirchenorgel erfolgen. Zum Weihnachtsfest soll sie wieder erklingen.

Die freiwillige Kirchenspende fließt in diesem Jahr in die Einrichtung des neuen Pfarrbüro-Anbaus. Bislang sind laut Kirchvorsteherin Thiemann 4 393,07 Euro eingegangen.