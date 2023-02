„Ein toller Mix“: Das neue Programm der Twistringer Gästeführung

Von: Katharina Schmidt

Das Team der Twistringer Gästeführung freut sich auf die neue Saison. Dabei steht ihnen ein neues Tablet zur Verfügung (in der Mitte), um bei den Veranstaltungen Bilder – zum Beispiel historische Aufnahmen – zu zeigen. © Schmidt

Die Twistringer Gästeführer und Gästeführerinnen haben ihr neues Programm vorgestellt. Es gibt ein paar neue Angebote. Zum Beispiel eine Führung zu bedeutenden Wirkungsstätten von Frauen.

Twistringen – Die Twistringer Gästeführer planen für dieses Jahr ein abwechslungsreiches Programm. „Es ist vielfältig und innovativ. Eine tolle Mischung aus Neuem und Altbewährtem“, findet Silke Perin, die bei der Stadt Twistringen Fachfrau für Tourismus und Stadtmarketing ist.

Twistringen ist ihr zufolge sowohl bei einheimischen als auch bei auswärtigen Gästen ein gefragtes Ausflugsziel. Die Nachfrage nach touristischem Infomaterial steige. Und Perin untermauert: Alle Gästeführungen, die 2022 angeboten werden konnten, seien ausgebucht gewesen.

Die erste Gästeführung in Twistringen in diesem Jahr ist am 27. Februar

„In dieser Saison starten wir ganz früh“, sagt sie und verweist auf die Gästeführung „Ganz entspannt bei Eos im Kräuter- und Gewürzeladen“ am Montag, 27. Februar. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Rathaus. Von dort aus spazieren die Teilnehmer mit Gästeführerin Marion Urbanski durch den Hochzeitswald und das Quellgebiet der Delme. Ziel ist der Laden „Eos Kräuter und Gewürze“, den die Teilnehmer mit allen Sinnen entdecken können. Weitere Infos erteilt Urbanski unter 04243 / 501040. Restplätze sind vorhanden. Kosten: acht Euro. Eine Anmeldung ist – wie bei allen Gästeführungen – erforderlich.

Urbanski plant auch eine Fahrradtour zum Knoblauchhof Martens. Der Termin (voraussichtlich im Juni) wird beizeiten bekannt gegeben.

Gästeführung am 8. März in Twistringen: Unterwegs zu Frauenorten

Auffällig ist, dass die Gästeführer in diesem Jahr viele Aktionstage aufgreifen. Zum Beispiel den Weltfrauentag am 8. März. Um 17.30 bietet Gästeführerin Hedwig Harms alias Alwine an diesem Datum erstmals die kostenlose Gästeführung „Mit Alwine unterwegs zu Frauenorten in Twistringen“ an. Start- und Endpunkt ist am Rathaus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Beisammensein im Ratssaal mit Musik und kleinen Köstlichkeiten. Weitere Infos erteilt die Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms (04243 / 413 106).

Für den Tag des Wanderns, dem 14. Mai, planen die Gästeführer Lydia und Fred Skripalle eine rund zweistündige Wanderung auf einem Teilstück des Twuster Padds. Los geht es um 13.30 Uhr vom Centralplatz. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken im Strohmuseum (nicht im Preis enthalten). Weitere Infos bei Lydia und Fred Skripalle (04243 / 942585). Kosten: vier Euro.

Neue Flyer Es gibt neu gestaltete Flyer zum Angebot der Twistringer Gästeführer. Sie liegen unter anderem an den touristischen Info-Punkten im Rathaus-Foyer und im Strohmuseum aus. In den Flyern sind Einlegeblätter mit dem Programm für 2023. Online stehen der Flyer und die Programmübersicht unter www.twistringen.de in der Rubrik „Tourismus und Leben“ unter dem Punkt „Gästeführung“ zur Verfügung. Für Rückfragen und Angebotserstellung ist Silke Perin die richtige Ansprechpartnerin (s.perin@twistringen.de oder 04243413107).

Die beliebte Fahrrad-Gartentour ist am 11. Juni – und somit am Tag des Gartens. Drei Gruppen starten zeitlich versetzt um 10 Uhr, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Die rund 20 Kilometer lange Tour beginnt am Rathaus. Die Teilnehmer radeln in gemäßigtem Tempo zu naturfreundlichen Privatgärten. Zur Stärkung gibt es Grillwurst und Getränke. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken (Verpflegung nicht im Preis enthalten). Kostenbeitrag: fünf Euro.

Tag des Denkmals: Tour zu Denkmälern in und um Twistringen

Am 10. September ist der Tag des Denkmals. Passend dazu startet um 14 Uhr vom Rathaus erstmalig eine kostenfreie Radtour mit Alwine zu Denkmälern. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken (gegen Aufpreis). Weitere Infos erteilt Hedwig Harms (04243/2416).

Sehr beliebt ist stets die Gästeführung „Nachts auf dem Friedhof – Lichter im Dunkeln“. Sie beginnt in diesem Jahr am 3. November um 18.30 Uhr an der St.-Anna-Kirche. Die Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Infos: 04243 / 501040. Kosten: vier Euro.

Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr bietet Hedwig Harms als Alwine im Zusammenhang mit der Pogromnacht wieder einen kostenfreien Rundgang zur Geschichte jüdischen Lebens in Twistringen an. Start ist am 9. November um 16 Uhr auf dem Centralplatz. Infos: Hedwig Harms, 04243 / 2416.

Der Termin für die diesjährige Gästeführung im Sitzen ist am 17. November um 19 Uhr. Kosten: zehn Euro.

Gruppen haben unabhängig vom Jahresprogramm die Möglichkeit, private Führungen zu buchen, zum Beispiel eine Stroh-Erlebnis-Tour.

Ab sofort ist die Anmeldung zu den Gästeführungen im Rathaus möglich: 04243/4130; buergerservice@twistringen.de