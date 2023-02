Neues Orga-Team: Twistringen Helau – aber erst 2024

Von: Sabine Nölker

Wollen den Kinderkarneval in Twistringen neu beleben (v.l.): Claudia Sander, Katrin Schurbert, Steffen Schröder, Jonas Graf und Ann-Katrin Weimann. Davor Constanze Bartels. © Nölker

„Twistringen Helau!“ soll am 28. Januar 2024 nach langer Pause wieder im Saal des Hotels Zur Börse erklingen. Engagierte Mütter werden dann mit der Unterstützung der Kreissparkasse den Kinderkarneval wieder zum Leben erwecken.

Twistringen – Pünktlich an Weiberfastnacht besiegelten Claudia Sander, Constanze Bartels, Ann-Katrin Weimann und Katrin Schurbert gemeinsam mit Steffen Schröder und Jonas Graf die neue Kooperation.

Mehr als 40 Jahre lang begeisterte der Twistringer Kinderkarneval Generationen von Mädchen und Jungen. Dann kam Corona und damit das Ende dieser immer ausverkauften Veranstaltung. „Wir hatten den Kinderkarneval schon abgeschrieben“, erklärt Claudia Sander. „Erst hat DJ Jens Hannekum aufgehört, dann wollten auch viele der ehrenamtlichen Helferinnen nicht mehr mitmachen“, ergänzt Constanze Bartels. Sander und Bartels sind die „alten“ Organisatorinnen und wollten nicht aufgeben. „Auch wenn unsere Kinder bereits aus dem Alter der Zielgruppe heraus sind, durfte es nicht vorbei sein“, so Sander zurückblickend.

Team findet Unterstützer

Ann-Katrin Weimann hatte inzwischen auch schon gehört, dass es wohl mit dem Kinderkarneval aus sei in Twistringen. Sie war es, die in ihrer Bank das Thema zur Sprache brachte. Schnell hatte man Filialleiter Steffen Schröder und auch Jugendmarktbetreuer Jonas Graf auf der Seite der Kinderkarneval-Befürworter. Nachdem auch die Marketingabteilung ihr Okay gegeben hatte, stand fest: „Der Kinderkarneval wird wiederbelebt!“ Ihr anschließender Anruf bei Claudia Sander, bei dem ihr Ann-Katrin Weimann die positive Nachricht überbrachte, wurde jubelnd aufgenommen.

Das Trio holte sich dann mit Ute Hammann, Katrin Schurbert, Jasmin Ahlers und Beate Lühring weitere interessierte Frauen ins Boot. Mit neuem Elan plante das Team an Fastnacht gemeinsam mit Steffen Schröder und Jonas Graf die Neuauflage im nächsten Jahr.

Veranstaltungsort bleibt das Hotel Zur Börse in Twistringen. Ein Disco-Team ist dann für den Party-Spaß zuständig. Außerdem wollen die Verantwortlichen am Bonbonregen am Ende festhalten. Dazwischen gibt es unter dem Motto Spiel und Spaß, Tanz und Musik sowohl Altes wie auch Neues für die kleinen Närrinnen und Narren.