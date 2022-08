Wagner Wohnen übernimmt Möbel Schütte: Neueröffnung Mitte September

Von: Katharina Schmidt

Das Möbelhaus Schütte liegt an der Bundesstraße 51 in Twistringen. Der Name bleibt trotz Übernahme durch Wagner Wohnen – das zeigt die Beschriftung an der neu gestalteten Fassade. © Schmidt

Wagner Wohnen aus Syke übernimmt das traditionsreiche Möbelhaus Schütte in Twistringen. Mitte September ist die Neueröffnung.

Twistringen – In dem Geschäft Möbel Schütte an der B51 in Twistringen hat sich in den vergangenen drei Monaten allerhand getan. Handwerker haben den kompletten Laden kernsaniert, die Aufteilung der Räume umgekrempelt und gut 100 Kilometer Kabel verlegt. Die Neueröffnung ist für Mitte September geplant. Dann beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des traditionsreichen Möbelhauses.

Angefangen hat alles 1903, vor fast 120 Jahren, mit einer kleinen Tischlerei. Dort baute der Gründer Albert Schütte Ackerwagen. Mit den Jahren und Generationen entwickelte sich der Familienbetrieb.



Nun übernimmt Wagner Wohnen aus Syke das Möbelhaus. Marianne Schütte hat sich aus Altersgründen entschlossen, das Geschäft abzugeben. „In der Branche kennt man sich natürlich“, erzählt Christian Wagner, einer von zwei Geschäftsführern bei Wagner Wohnen. „So wie vorher das Haus geführt wurde – kundenfreundlich und serviceorientiert – ist auch unsere Philosophie.“



Anderes Sortiment als in Syke

Wagner Wohnen wird in Twistringen ein anderes Sortiment führen als im Haupthaus in Syke, zum Beispiel mit den Marken Musterring, Natura Home, Global Comfort oder Raumfreunde. Viele Möbel sind aus Massivholz. Das wird bei einem Rundgang durch die Räume schon jetzt deutlich, auch wenn noch nicht alle Ausstellungsstücke aufgebaut sind. Die Schwerpunkte sind Wohnen, Speisen und Schlafen.



Eine Boutique mit Wohnaccessoires, Deko und Geschenkideen wird das Möbelsortiment ergänzen. Laut Dirk Kupitz, dem neuen Leiter des Möbelhauses, haben sich viele Kundinnen, die vor den Umbauarbeiten beim Abverkauf waren, genau so etwas gewünscht.



Acht Mitarbeiter werden für das neu gestaltete Möbelhaus arbeiten. Auch André Schütte, der den Laden zuletzt mit Marianne Schütte am Laufen gehalten hat, wird weiterhin Teil des Teams sein.



Neueröffnung Die Neueröffnung des Twistringer Möbelhauses erfolgt am Freitag, 16. September. Am Eröffnungswochenende wird

unter anderem eine Bratwurstbude vor dem Geschäft stehen, die Bachstraße wird deswegen gesperrt sein. Auch am Sonntag, 18. September, können Kunden bei einem Schautag (ohne Kauf) von 13 bis 18 Uhr einen Blick in das komplett umgestaltete Geschäft werfen. Das Möbelhaus wirbt in der ersten Zeit nach der Eröffnung mit Rabatten und Gewinnspielen.



Das Möbelhaus umfasst ungefähr 2000 Quadratmeter. Sobald die angrenzende Tischlerei, die aktuell vermietet ist, frei wird, soll sie zu weiteren Ausstellungsräumen umgebaut werden. Dem Seniorchef Michael Wagner zufolge ist auch geplant zu gucken, „ob wir auf den Dächern Fotovoltaik realisieren können, damit wir ein bisschen energieautarker sind.“



Die Verwaltung und Logistik wird über das Haupthaus von Wagner Wohnen in Syke laufen.



Mehr als 65 Jahre ist es laut der Internetseite von Wagner Wohnen inzwischen her, dass Felix Wagner – der Vater von Michael Wagner – im Jahr 1956 mit der Ausstellung von Möbeln im Kinderzimmer und der Garage seines Siedlungshauses in Kirchweyhe begann und so den Grundstein für das Familien-Unternehmen legte.



Zu Wagner Wohnen gehört neben dem Haupthaus in Syke noch das Geschäft Belluna Betten und Schlafkomfort in Erichshof – und nun eben auch das Möbelhaus Schütte in Twistringen.



Das Küchenstudio auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße 51 ist nicht von der Betriebsübernahme betroffen.