Neues Domizil für die Malteser: Umzug an die Bremer Straße

Von: Katharina Schmidt

Vor dem Eingang zum neuen Domizil des Malteser Hilfsdienstes an der Bremer Straße 21: Petra Roess, Barbara Getz, Astrid Fitzgibbon, Silke Meier-Sudmann, Hildegard Franzlüning und Martin Lammers. © Schmidt

Der Malteser Hilfsdienst hat in Twistringen ein neues Domizil – und zwar an der Bremer Straße 21. Dort wird es neben einem monatlichen Trauercafé und einem Treffen für Angehörige für Menschen in der letzten Lebensphase künftig auch Kinder- und Jugendtrauerbegleitung geben.

Twistringen – Der Malteser Hilfsdienst in Twistringen ist umgezogen. Die Organisation ist jetzt im Erdgeschoss des Gebäudes an der Bremer Straße 21 beheimatet. Zur Orientierung: Schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite, liegt der Combi-Markt.

„Es ist noch ein bisschen kahl, aber es wird!“, sagt Silke Meier-Sudmann, hauptamtliche Koordinatorin des Malteser Hilfsdienstes in Twistringen, und blickt sich im neuen Begegnungsraum der Malteser um. Dort findet künftig unter anderem das Trauercafé „Café in spe“ statt. Ein offenes Angebot, immer am zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr.

Trauercafé künftig auch an Bremer Straße

Erstmals sind das Büro des Malteser Hilfsdiensts in Twistringen und der Veranstaltungsort für das Trauercafé unter einem Dach. Die Malteser sind in den vergangenen Jahren einige Male umgezogen. Zuletzt befand sich ihr Domizil in einer Wohnung im zweiten Stock der Wohnpflege St. Josef am Mörsener Kirchweg. Nach nur rund einem Jahr haben sie die Umzugskartons wieder gepackt.

Eigentlich sollte die Wohnung in der Wohnpflege nicht nur eine Übergangslösung sein. Es gab zusammen mit der Einrichtung gute Ideen für Synergien und gemeinsame Projekte. Doch da war die Pandemie, mit all den Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen – gerade in Senioreneinrichtungen. „Es ging nicht wegen Corona, und es würde weiterhin nicht gehen“, sagt Silke Meier-Sudmann über die alten Pläne. Das mit dem neuen Sitz an der Bremer Straße habe sich dann so ergeben – „irgendwie kamen die Räumlichkeiten zu uns“.

Die Bremer Straße (B51). Im Untergeschoss des Gebäudes links im Bild, das von der niedrigen Hecke umrandet ist, sind die Twistringer Malteser jetzt beheimatet. © Schmidt

Die Koordinatorin führt durch die weiteren Zimmer. In der Küche macht sie kurz Halt. „Hier können wir mit den Kindern Kuchen backen“, erzählt sie und spielt damit auf ein neues Angebot des Hospizdienstes Twistringen an: die Begleitung von trauernden Kindern und Jugendlichen. So etwas bietet bisher zum Beispiel das Trauerland in Bremen – doch für viele Menschen im Landkreis Diepholz liegt Bremen nicht gerade um die Ecke.

Seit fast 30 Jahren gibt es den Malteser Hospizdienst in Twistringen. Laut Silke Meier-Sudmann hat sich in der Zeit immer wieder gezeigt, dass viele schon im Kinder- oder Jugendalter einschneidende Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer erleben. Es sind bereits Kinder für das neue Angebot in Twistringen angemeldet, weitere Familien können sich noch melden.

In dem neuen Reich der Malteser gibt es außerdem einen Kreativraum für die Kinder- und Jugendtrauerbegleitung. Und eine Waschküche, in der man ein bisschen herummatschen könnte.

Treffen für Angehörige

In Zukunft will Silke Meier-Sudmann auch die Angehörigenabende wieder neu aufziehen, an jeden ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr. Das Angebot richtet sich an Menschen, deren Angehörige und Zugehörige sich in der letzten Lebensphase befinden. Diese Stunden sollen eine Auszeit sein, um sich in geschützter Runde bei Kaffee oder Tee mit anderen Betroffenen austauschen.

Kontakt: Malteser Hospizgruppe Twistringen, Bremer Straße 21 (Eingang links am Haus),04243/9703005 Büro-Öffnungszeiten: dienstags 9 bis 12 Uhr, donnerstags 17 bis 19 Uhr.