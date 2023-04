Neues Bündnis gegen Rechts in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Aus den Reihen der Gegendemonstranten hat sich das neue Twistringer Bündnis gegen Rechts gegründet. Archi © Schmidt

In Twistringen hat sich ein neues Bündnis gegen Rechts gegründet. Was das mit den wöchentlichen Demonstrationen der AfD in der Stadt zu tun hat.

Twistringen – Jeden Montag demonstrieren zwei Gruppen in Twistringen. Seit Monaten. Auf der einen Seite zieht die AfD mit Deutschlandflaggen durch die Stadt und fordert „Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“. Auf der anderen Seite positionieren sich Menschen, die ein Zeichen gegen Rassismus und Nationalismus setzen wollen. Aus den Reihen dieser Gegendemonstranten hat sich nun das „Twistringer Bündnis gegen Rechts“ gegründet.

Das Bündnis schreibt in einer Pressemitteilung, dass es den Widerstand in Twistringen auf eine noch breitere Basis stellen will.

Seit eigenen Wochen sind die Gegendemonstranten zu einer stillen Form des Protestes übergegangen. Sie stehen als schweigende Mahnwache mit Transparenten an der Straße vor dem Rathaus und „lassen die Nationalisten und Populisten vorüberziehen“, wie das Bündnis in seiner Mitteilung schreibt.

Menschenkette am 24. April

Am Montag, 24. April, will es nun ein weiteres Zeichen setzen – mit einer Menschenkette entlang der B 51.

Das bisher rund ein Dutzend Mitglieder starke Twistringer Bündnis gegen Rechts ruft dazu auf, mitzumachen. Die Botschaft hinter der Menschenkette laute: „Hier ist kein Platz für Ausgrenzung und Rassismus.“

Das Bündnis zitiert in diesem Zusammenhang Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen: „Alles was das Böse benötigt, um zu triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit.“ Die Menschenkette soll wie die Proteste in den vergangenen Wochen in stiller Form stattfinden, als schweigende Mahnwache.

In der Pressemitteilung schildert das Bündnis, warum ihm die wöchentlichen Demonstrationen der AfD in Twistringen ein Dorn im Auge sind: „Seit Mitte Juli 2022 demonstrieren Vertreter der AfD Seite an Seite mit Reichsbürgern jede Woche in Twistringen und laufen mit Deutschland-Fahnen und der Wirmer-Flagge durch den Ort. Und obwohl sie ,Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung‘ rufen, meinen sie stattdessen Ausgrenzung, nationalen Egoismus und Einschränkung demokratischer Grundrechte und Strukturen, wie Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz.“ Das Bündnis führt weiter aus, es wolle nicht zulassen, „dass Populismus und völkischer Nationalismus immer mehr politische Realität werden.“

Treffpunkt für die Menschenkette ist am 24. April um 19 Uhr vor dem Twistringer Rathaus. Um 20 Uhr gibt es eine Abschlusskundgebung auf dem Centralplatz in Twistringen.

Wer sich im neuen Bündnis mit engagieren möchte, kann sich bei folgender Mailadresse melden: twbgr@web.de