Neues Budo-Leistungszentrum in der Sporthalle eingerichtet

Knapp 12.000 Euro Spenden

Freiwillige Helfer bringen in der Halle die sogenannte Waffenwand an. © Nölker

TWISTRINGEN - Von Sabine Nölker. „Wer Großes will, muss zuerst das Kleine tun“, lautet eine japanische Weisheit. Die Akteure der Budo-Sparte im SCT um Rainer Grytt sind in den vergangenen Monaten genau diesen Weg gegangen. Sie stehen voller Stolz in ihrem neuen Budo-Leistungszentrum, dem „Budo Shin Dojo“, in der Sporthalle Am Mühlenacker. Viele fleißige Hände haben die ehemalige Gymnastikhalle in einen Ort des Lehrens und des Lernens verwandelt.