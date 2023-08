Neues Kreativ-Atelier in der Alten Ziegelei in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Im Atelier: Bérengère Luthringer-Feyerabend (v.l.) und Jessica Chojnacki. © KÖNEMANN

Hier darf auch mal ein Klecks Farbe daneben gehen: In der Alten Ziegelei in Twistringen gibt es ein neues Kreativ-Atelier. Es ist ein Ort, an dem sich Jung und Alt kreativ austoben können. Hinter all dem steckt der Twistringer Verein Brennwerk Ideen.

Twistringen – Die Alte Ziegelei in Twistringen ist vor allem für Konzerte bekannt. Das historische Industriegelände entwickelt sich aber mehr und mehr zu einem Ort, der nicht nur Musikfans zusammenbringt. Jüngster Beweis dafür ist ein neues Kreativ-Atelier.

Das Atelier befindet sich im vorderen Bereich der Ziegelei, dort, wo früher mal der Töpferladen war. Bunte Bilder hängen an den Wänden. In Regalen lagern Leinwände, Pinsel, Farben, Perlen und andere Bastelmaterialien. Hinter einem gemauerten Rundbogen geht es weiter in eine schmale Kammer, in der früher Ton getrocknet wurde. Jetzt dient sie als Galerie. In einer Ecke steht eine kleine Snack- und Getränkebar.

Offenes Atelier in Twistringen am 24. August

Jessica Chojnacki vom Twistringer Verein Brennwerk Ideen, der hinter all dem steckt, schaut sich zufrieden um. „Wir können jetzt starten. Den ersten Termin haben wir nächste Woche Donnerstag, am 24. August, von 15 bis 17.30 Uhr.“

In der Trockenkammer: Snacks und Galerie. © KÖNEMANN

Gemeint ist der erste Termin für das „Offene Atelier“. Die Brennwerker wollen ihre Pforten – beziehungsweise die alte Sporthallentür, die ins Atelier führt – regelmäßig öffnen. Nicht nur für Kinder, für alle. Ihnen geht es darum, einen Ort zu schaffen, an dem sich Jung und Alt kreativ austoben können. Mit Materialien, die vielleicht nicht jeder immer zu Hause parat hat. Und mit Projektvorschlägen, die umgesetzt werden können, aber nicht müssen. Einen Ort, wo auch mal ein Klecks Farbe daneben gehen darf.

Für manche Materialien können geringe Kosten anfallen, an sich ist der Besuch des „Offenen Ateliers“ jedoch kostenlos. Jeder zahlt, was es ihm wert ist.

Workshops in der Alten Ziegelei - auch für Kindergeburtstage oder JGAs

Zusätzlich zu diesen Öffnungsterminen sollen Workshops das Atelier mit Leben füllen. Neben einigen bereits feststehenden Programmpunkten tüfteln die Ehrenamtlichen vom Verein Brennwerk Ideen bereits an weiteren Terminen für den Herbst und Winter. Auch Veranstaltungen außer der Reihe sind denkbar. Ein Bastelworkshop für Kindergeburtstage? Trockenblumenkränze binden bei Junggesellinnenabschieden? Der Verein ist offen für Vorschläge und Wünsche. Bereits geplant sind zum Beispiel Veranstaltungen mit den Landfrauen. Personen, die eigenständig Workshops anbieten wollen, können sich im Atelier einmieten.

Termine Offenes Atelier: 24. August, 10. September (Tag des offenen Denkmals), 14. September, 23. September (Ziegeleilauf) und 15. Oktober. Workshops: 19. August Ziegelei-Fototour, 19. August Acryl Pouring, 26. August Terazzo Schalen gießen, 2. September Trockenblumenkranz binden, 16. September Gipsschalen mit goldenem Glanz. Infos und Anmeldung: www.brennwerk-ideen.de

Der Gedanken, dass der ehemalige Töpferladen ein schönes Atelier wäre, kam schon ganz am Anfang auf, „als wir die Ziegelei gekauft haben“, erinnert sich Bérengère Luthringer-Feyerabend, die zu den Besitzern der Ziegelei gehört und im Atelier-Team aktiv ist.

Platz für Kreativität. © BRENNWERK IDEEN

Im zurückliegenden Frühjahr hat sich dann der Verein Brennwerk Ideen gegründet, in erster Linie, um in der alten Tunnelofenhalle einen Co-Working-Space zu realisieren. „Schnell hat sich dann herauskristallisiert, dass wir nicht nur Co-Working machen wollen, sondern auch Co-Art“, erzählt Jessica Chojnacki.

Kräftigen Rückenwind bekamen die Brennwerker im Juli während des Ziegelei-Open-Air-Festivals: Beim Campingplatzkonzert ließen die Musiker den Hut für das Kreativ-Atelier rumgehen. Das Geld ermöglichte, Materialien anzuschaffen und richtig loszulegen.

Materialien für Kreativität im Atelier. © BRENNWERK IDEEN