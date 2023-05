Verein für Co-Working-Space in Twistringen: Brennwerk Ideen

+ © Schmidt Ein Instagram-Beitrag mit dem Vereinslogo. © Schmidt

In Twistringen gibt es einen neuen Verein, der Großes vorhat: Brennwerk Ideen.

Twistringen – Twistringen ist um einen Verein reicher: Brennwerk Ideen e.V hat sich gegründet. Die Mitglieder haben Großes vor. Sie wollen in der Tunnelofenhalle der Alten Ziegelei einen Co-Working-Space schaffen; also einen Ort, an dem sich Menschen aus verschiedenen Branchen und Bereichen einen Arbeitsplatz teilen. Wo Ideen geformt und Netzwerke geknüpft werden.

„Die Ziegelei soll eine Begegnungsstätte werden für viele Gewerke und kreative Menschen“, führt Annika Schmidt aus. Sie ist erste Vorsitzende des neuen Vereins. Ihr Mann Sönke Schmidt hat den Posten des Kassenwarts übernommen, Simone Moschüring ist die zweite Vorsitzende.

Insgesamt bringen sich bisher rund 20 Mitstreiter aus Twistringen und umzu in den Verein ein. Der Co-Working-Space ist nicht die einzige Idee, für die sie brennen. Für den bevorstehenden Sommer haben die Mitglieder ein umfangreiches Angebot an Workshops und Co. ausgetüftelt, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Wer mag, kann dabei zum Beispiel Kränze aus Trockenblumen binden, seiner Kreativität mit Acrylfarbe freien Lauf lassen oder in die Industriegeschichte der Alten Ziegelei eintauchen (siehe unten). „Wir wollen dem Verein Leben einhauchen“, verdeutlicht Annika Schmidt.

Bis die große Vision vom Co-Working-Space zur Realität wird und sich Menschen oder Betriebe in der Ziegelei einen Arbeitsplatz anmieten können, werden wohl noch mindestens ein oder zwei Jahre ins Land ziehen – man bedenke allein die nötigen Bauarbeiten in der Tunnelofenhalle.

Den Charme der alten Industriestätte will der Verein dabei bewahren. Ihm schwebt eine Art Baukastensystem vor, mit Modulen, die je nach Bedarf flexibel angeordnet werden können. Gerade sind die Mitglieder unter anderem dabei, Angebote einzuholen und an einem Baukonzept zu feilen.

+ In der Tunnelofenhalle soll der Co-Working-Space entstehen. © Brennwerk Ideen

Im Verein gibt es verschiedene Teams, für den Bau, für die Jugendarbeit oder auch für Wirtschaft und Finanzen. Alles herzurichten, wird nämlich nicht nur viel Arbeitsschweiß, sondern auch einen Batzen Geld kosten. „Es gibt unterschiedlichste Fördertöpfe, die wir versuchen, anzuzapfen“, erklärt Annika Schmidt. Einen Investor für das Projekt gebe es bisher nicht – wobei der Verein auch dafür offen wäre.

Der Begriff Brennwerk passt zu Twistringen, immerhin wird die Stadt auch als Brenndorf bezeichnet. Dieser Spitzname rührt zwar von früherer Schnapsbrennerei her, aber auch das Brennen von Ziegeln spielt in der Historie Twistringens eine Rolle.

Im Brennwerk sollen nun statt Steinen neue Ideen geformt werden.

Das Logo des neuen Vereins zeigt den alten Tunnelofen der Ziegelei. Es ähnelt laut Annika Schmidt bewusst dem Logo der Freunde der Alten Ziegelei – „denn wir gehören hier auf dem Gelände alle zusammen“.

Die Internetseite des Vereins lautet www.brennwerk-ideen.de.

Per E-Mail ist der Verein erreichbar unter folgender Adresse: tach@brennwerk-ideen.de (Sowohl für Leute, die im Verein mitmachen wollen, als auch für Anmeldungen zu den Workshops des Sommerprogramms)

Das Sommerprogramm des Vereins Brennwerk Ideen: