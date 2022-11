„Zeig’s den anderen“: So wird man Gästeführer in Twistringen, Bassum oder Harpstedt

Von: Katharina Schmidt

Würden sich über neue Gästeführerinnen und Gästeführer freuen: (v.l.) Maren Jehlicka, Silke Perin, Anni Wöhler-Pajenkamp, Ingrid Skripalle, Susanne Vogelberg und Benita Schütte. © Schmidt

Wer sich zum Gästeführer oder zur Gästeführerin fortbilden möchte, hat Anfang 2023 die Gelegenheit dazu. Für die Regionen Twistringen, Bassum und Harpstedt beginnt dann ein neuer Kurs.

Twistringen / Bassum / Harpstedt – „Stadtführungen finden nicht nur in Berlin statt“, sagt Maren Jehlicka von der Samtgemeinde Harpstedt. Sie ist – ebenso wie Silke Perin von der Stadt Twistringen und Susanne Vogelberg, Stadt Bassum – überzeugt: In der hiesigen Region gibt es vieles zu entdecken, auch für Einheimische. Gästeführer helfen dabei. Sie erzählen fesselnde Geschichten, zeigen verborgene Orte und eröffnen neue Blickwinkel.

Für die Regionen Twistringen, Bassum und Harpstedt beginnt Anfang Januar wieder eine Fortbildung zur „Qualifizierten Gästeführung“. Alle, die damit liebäugeln, können am Mittwoch, 23. November, ab 19 Uhr bei einer Infoveranstaltung im Rathaus Twistringen alle Details erfahren.

„Zeig’s den anderen – werde Gästeführer*in“ wirbt die Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen (LEB). 1994 hat sie erstmals einen solchen Kurs in Bassum angeboten, damals zusammen mit den Landfrauen.

Gästeführungen sind inzwischen ein wichtiger Bestandteil der Tourismusangebote vor Ort. Deswegen arbeiten die Kommunen eng mit der LEB zusammen und nehmen einen guten Teil der Fortbildungskosten auf ihre Kappe. Die Teilnehmer selbst müssen 150 Euro pro Person zahlen.

Im Gegenzug erwarten sie 135 Unterrichtsstunden an 15 Nachmittagen (mittwochs 15 bis 18.15 Uhr) und an drei Wochenenden. Der Kurs beginnt am 11. Januar und endet am 6. Mai. „Wir schulen immer am Ort des Interesses“, erklärt Benita Schütte, Regionalleiterin der LEB. „Wenn wir über den Stift Bassum sprechen, sind wir auch im Stift“, nennt sie ein Beispiel. „Kirchengeschichte machen wir dann in der St. Anna Kirche.“

Weitere Themen der Fortbildung sind zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten in Bassum, Harpstedt und Twistringen, der Denkmalschutz, Kultur in der Region, die Recherche im Archiv, Rhetorik oder Rechts- und Haftungsfragen. Die Veranstaltungsorte der Schulungstage sind gleichmäßig auf Bassum, Twistringen und Harpstedt verteilt. Zum Abschluss der Fortbildung halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander Präsentationen. „Es ist keine Prüfung, es ist eine Abschlusspräsentation im geschützten Rahmen“, erklärt Schütte.

Teilnahme verpflichtet nicht, später Gästeführer zu werden

Wer gerne mehr über die Region erfahren möchte, sich aber nicht vorstellen kann, vor vielen Leuten zu reden, kann trotzdem bei der Fortbildung mitmachen – nach dem Kurs ist niemand verpflichtet, als Gästeführer tätig zu werden. Diejenigen, die in das Ehrenamt einsteigen möchten, können flexibel entscheiden, wie stark sie sich reinhängen möchten.

Auch bei der Themenwahl stehen den Gästeführerinnen und -führern alle Türen offen. „Der eine macht anschließend lieber reine Stadtführungen, der andere interessiert sich vor allem für historische Gebäude, den Dritten zieht es hinaus in die Natur“, sagt Benita Schütte.

Die Regionalleiterin findet: „Es ist bereichernd, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen man sonst nicht zusammengekommen wäre.“

Diese Möglichkeit bietet sich auch im Anschluss an die Fortbildung. Gästeführerin Ingrid Skripalle, die den Kurs zusammen mit Anni Wöhler-Pajenkamp leiten wird, berichtet von spannenden Gesprächen mit Besuchern von Gästeführungen. „Das ist es, warum man dabeibleibt.“

Gästeführer arbeiten eng mit den Kommunen zusammen

Die Gästeführerinnen und Gästeführer arbeiten zwar eng mit den Kommunen zusammen, sind aber selbstständig und werden ausschließlich von ihren Gästen bezahlt. Dabei entspricht ihr Verdienst eher einer kleinen Aufwandsentschädigung.

Dass es trotzdem überall im Land viele Menschen gibt, die ihr Wissen und ihre guten Ortskenntnisse mit viel Freude an Touristen weitergeben, zeigt laut der Ländlichen Erwachsenenbildung, dass es bei dieser Arbeit um mehr geht als um einen Verdienst – es gehe vor allem auch um die Liebe zur Region.

Ausführliche Infos zum Kurs sind online erhältlich unter www.leb-nienburg.de und direkt bei der LEB in Barnstorf, 05442/2824. Wer zum Infoabend in Twistringen kommen will, wird gebeten, sich unter dieser Nummer anzumelden – es ist aber auch möglich, ohne Anmeldung zu kommen. Infos gibt es auch bei den Vertretern der Kommunen: Silke Perin (Twistringen), Susanne Vogelberg (Bassum) und Maren Jehlicka in (Harpstedt).