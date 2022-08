Passend zum Schulbeginn: Der Erweiterungsbau am Twistringer Schulzentrum ist fertig

Von: Katharina Schmidt

Rundgang mit Vertretern von Schule, Kreis, Stadt sowie Architekt Tilmann Conrad (r.). © Privat

Der 25. August ist für die Twistringer Haupt- und Realschule ein besonderer Tag. Das neue Schuljahr beginnt – und somit zieht Leben in den Erweiterungsbau ein, der in den Sommerferien fertiggestellt wurde. Auf 900 Quadratmetern Nutzfläche sind sechs Klassenzimmer entstanden, eine große Lehrküche, zwei Fachräume für Kunst und Textiles Gestalten sowie Büro- und Differenzierungsräume. Die Kosten dafür beliefen sich auf etwa 5,6 Millionen Euro.

Twistringen - Der Landkreis Diepholz ist Träger der Schule. „Unsere Baumaßnahme an der Haupt- und Realschule Twistringen verlief trotz der schwierigen Lage am Roh- und Baustoffmarkt komplett nach Zeitplan und im Kostenrahmen“, freut sich Landrat Cord Bockhop. „Solch ein reibungsloser Ablauf ist nur möglich, wenn alle Hand in Hand arbeiten.“

Lichtdurchflutet: ein neuer Klassenraum. © Privat

Architekt Tilmann Conrad vom Bremer Architekturbüro NPC spricht von einer „Punktlandung“. NPC ging aus dem europaweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb unter 75 Bewerbern als Gewinner hervor. „Unser Ansatz war, die Kleinteiligkeit der angrenzenden Wohnbebauung aufzunehmen“, erklärt Conrad. Sprich: Der Erweiterungsbau sollte kein massiger Klotz werden.

Es ist noch Platz für eine Mensa da

Entstanden sind drei eingeschossige, miteinander verzahnte Gebäude. Bei Bedarf kann ein viertes errichtet werden, um Platz für eine Mensa zu schaffen. Bockhop versichert: „Wenn die Stadt und die Schule ein Ganztagsangebot schaffen wollen, setzten wir das um.“

Die Fassade des Erweiterungsbaus. © Privat

Zurück zu den bereits bestehenden Neubauten: Auffällig sind die Dächer. Wo für gewöhnlich die Dachspitzen wären, am höchsten Punkt, sind rechteckige Konstruktionen mit Fenstern. Sie tragen dazu bei, dass es im Neubau selbst bei sommerlichen Temperaturen ohne Lüftungsanlage angenehm bleibt. Das Zauberwort heißt Thermik. Über die Fassaden kommt nachts kühle Luft hinein. Wenn sie sich erwärmt, steigt sie nach oben – und kann dort über die offenen Dachfenster entweichen. Durch diese Bauweise wirken die Flure außerdem erstaunlich offen und weit.

Twistringens Bürgermeister Jens Bley betont die Bedeutung der Schule als Standortfaktor für die Stadt. Außerdem stärke sie den Mittelstand - viele Schüler würden später zu wichtigen Mitarbeitern für die Firmen vor Ort.

Campus-Flair auf dem Schulgelände

Ungefähr 470 junge Menschen besuchen das Twistringer Schulzentrum. Die stellvertretende Schulleiterin Miriam Bastin findet: „Für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für unsere Lehrkräfte ist durch den Neubau eine ganz neue Lernumgebung mit vielen neuen Möglichkeiten entstanden.“ Auf dem Gelände entwickele sich „ein richtiges Campus-Flair“. Laut Bastin ziehen die fünften und sechsten Klassen in den Erweiterungsbau.

Der nun nicht mehr benötigte, marode und vor allem nicht barrierefreie 16er-Klassentrakt aus den 70er-Jahren wurde in den Ferien plattgemacht. Den Altbau mit der Turnhalle, der ziemlich genau da stand, wo jetzt die neuen Gebäude sind, gibt es seit Ende 2020 nicht mehr.

„Wir tun was dafür, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass die Lehrerinnen und Lehrer richtig Spaß an der Sache haben“, erklärt Cord Bockhop. Er dankt allen, die das Schulleben ermöglichen, seien es Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister oder Reinigungskräfte. „Ich kann versichern: In letzter Zeit war hier viel mehr Staub, als wenn nicht gebaut wird“, so der Landrat. Er bedankt sich ebenso bei den Nachbarn, die den Staub ebenso – wie auch die Baugeräusche – in Kauf genommen haben.

Auf dem Schulgelände werden 30 neue Bäume gepflanzt

Dafür dürften sich auch die Nachbarn bald über deutlich mehr Pflanzen freuen. Auf dem Schulgelände sollen unter anderem 30 neue Bäume Wurzeln schlagen. „Es wird hier noch bedeutend grüner werden“, sagt Mischa Flaspöhler, Fachdienstleiter beim Landkreis. Vonseiten der Schule ist außerdem ein Schulgarten geplant, in dem die Schülerinnen und Schüler säen und ernten können.

Ein zartes Grün hat bisher in erster Linie der Fußboden im Erweiterungsbau. Alle neuen Klassenräume sind dank Fensterfronten lichtdurchflutet und mit digitalen Tafeln ausgestattet – so wie inzwischen übrigens auch alle anderen Klassenzimmer des Schulzentrums.

Der Digitalpakt hat bei der Digitalisierung geholfen. Landrat Bockhop sagt, er sei „froh über jede Förderung“ – fände pauschale Beträge, sobald bestimmte Maßnahmen umgesetzt worden sind, aber besser. So würden nicht diejenigen bestraft, die vorausschauend gehandelt und schon früh in die Digitalisierung investiert haben. Dass manche Fördergelder nicht abgerufen werden, liege auch daran, dass die Kommunen manchmal schneller seien.

Die Schulküche bietet jede Menge Platz zum Kochen. © Privat