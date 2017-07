Neue Wohnbauplätze für Stadtnorden

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Twistringer Ortsumgehung ist endlich in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrsplanes aufgenommen worden. Nun können sich Rat und Verwaltung mit dem Antrag der Volksbank Vechta auf zusätzlich rund 40 neue Wohnbauplätze beidseitig der Werner-von-Siemens-Straße beschäftigen. Denn die ist als Verkehrsanbindung der Ortsumgehung zur Bremer Straße eingeplant. 2016 war die Weiterentwicklung nördlich der Bremer Straße zurückgestellt worden.

Ortsumgehungstrasse wird berücksichtigt

Der Antragsteller hatte erste Planungsabsichten im Jahr 2002 aufgegeben. Nach dem inzwischen umgesetzten Baugebiet Bruchacker in Scharrendorf (mehr als 25 Häuser) und nach dem am Osterkamp entwickelten Baugebiet mit 14 Bauplätzen hat die Volksbank wegen steigender Nachfrage 2016 ihr Vorhaben an der Bremer Straße wieder aufgelegt. Denn Flächen im städtischen Besitz stünden nicht zur Verfügung und Bauerwartungsland befinde sich in Privathand, begründet die Volksbank unter anderem ihren Vorstoß, mehr Bauplätze zu schaffen.

Im Frühjahr wollte man die Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan an der B 51 in Richtung Osten bis zur Straße Krümpel ausdehnen und einen entsprechenden Bebauungsplan voranbringen.

Der Bauausschuss der Stadt sprach sich auch dafür aus. Als aber die Aufnahme der Ortsumgehung der B 51 in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans kurz darauf anstand, stellte die Volksbank ihr Projekt zurück.

Inzwischen hat es mehrere Abstimmungsgespräche gegeben. Danach ist die Planung geändert worden. Der F-Plan soll nach wie vor in östlicher Richtung erweitert werden, berücksichtigt aber die Belange der möglichen Trasse der Ortsumgehung, so Christian Gelhaus vom Fachbereich Wirtschaft und Entwicklung im Rathaus. Und: „Weiterhin soll ein Teilbebauungsplan für Flächen, die bereits jetzt im F-Plan als Wohnbauflächen dargestellt sind, aufgestellt werden, um kurzfristig Wohnbauland bereitstellen zu können.“

Dieser Teilbebauungsplan sei eingebettet in ein Gesamtkonzept, das eine Umsetzung in Abschnitten zulasse. Möglich sei außerdem die Ansiedlung eines mittelständischen Betriebes an der B 51. Dazu braucht es eine Baufläche im F-Plan. Entsprechend kann der Teil-Bebauungsplan aufgestellt werden.

Nach dem Entwurf des Ingenieurbüros Mumm und Partner aus Wildeshausen könnten links der Werner-von-Siemens-Straße rund 4,4 Hektar zu Bauland werden, rechts sogar etwa 6,3 Hektar.

Nach dem positiven Votum des Rates vor der Sommerpause, den Antrag anzunehmen, entscheidet der Verwaltungsausschuss (VA) über die Aufstellung eines Bauleitplanes, den Entwurf und die Offenlegung – aber erst nach Anhörung des Ortsrates sowie nach dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft.