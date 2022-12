Schaum, Weihnachtsduft ... und Lava!

Von: Katharina Schmidt

Hetem Misini in der – hier noch nicht fertigen – Waschstraße. © Katharina Schmidt

Neue Waschstraße an der Ecke B 51 / Osterkamp in Twistringen

Twistringen – Hierzulande ist die Autowäsche meistens eine recht pragmatische Angelegenheit. Rein, waschen, vielleicht noch etwas Wachs, raus. In Amerika darf’s gerne aufregender sein, mit bunten Lichtern und Effekten. Angelehnt daran will der Familienbetrieb Misini dem Ganzen auch in Twistringen mehr Pep verleihen. An der Ecke B51/Osterkamp eröffnet bald ein neues Autopflegecenter.

Herzstück ist eine 35 Meter lange Waschstraße. „Das ist wie ein Teppich“, schwärmt Geschäftsführer Hetem Misini und zeigt auf das breite Förderband. Dann geht er ein paar Schritte weiter zu einer riesigen Rundbürste. Statt Borsten hängen Hunderte blaue Lappen daran, geformt wie Hände. „Das ist ganz neu, das ist wie Handwäsche.“

Die Familie Misini betreibt seit dem Jahr 2000 bereits ein Autopflegecenter in Vechta. „Wenn man so lange in dem Geschäft ist, will man etwas Schönes haben und etwas Besonderes anbieten“, erzählt Hetem Misini. Daher können die zukünftigen Kunden in Twistringen bald durch Lava fahren! Also fast. Rote LEDs beleuchten das Wasser, das auf die Autos herabrieselt.

Nicht nur dem Auge soll etwas geboten werden, sondern auch der Nase. „Für den Winter gibt es besondere Düfte, Zimt zum Beispiel“, erklärt Misini. Solch eine Waschstraße gebe es in der Region bisher nicht, sagt er. Alleine von der Länge kenne er bis Bremen nichts Vergleichbares.

Das verbrauchte Wasser wird ökologisch aufbereitet und kann wiederverwendet werden. Die Aufbereitungsanlage fasst 60 000 Liter – da musste ein ganz schön tiefes Loch gebuddelt werden.

Voraussichtlich kurz vor Weihnachten öffnet das Misini Autopflegecenter 2; Nummer 1 ist der Stammsitz in Vechta. Während Familie Misini in Vechta das volle Programm anbietet, von Reinigung bis Politur, soll das Geschäft an der B51 erst einmal anlaufen. Professionelle Innenreinigung wird es in Twistringen vorerst nur nach Terminvereinbarung geben. Zur Außenreinigung können Kunden nach der Eröffnung ohne Termin vorbeikommen, die Vorwäsche werden Mitarbeiter per Hand erledigen. Zum Autopflegecenter gehören neben der Waschstraße 16 Selbstbedienungs-Saugplätze.

Der Familienbetrieb startet mit fünf Mitarbeitern in Twistringen. „Dann schauen wir nach Bedarf“, meint Hetem Misini. Wieso eigentlich ein zweiter Standort in Twistringen? „Wir haben hier Kundschaft“, antwortet der 44-Jährige. Außerdem habe die Immobilie gepasst.

Wo nun die Waschstraße entsteht, am Ortseingang Richtung Bassum, war zuvor ein Glashaus. In dem hatte sich zuletzt die Tafel vor ihrem Umzug an die Veachter Straße übergangsweise eingerichtet. Vom Glashaus sind nur die Stützen und das Dach übrig geblieben. Alles andere ist neu. Misini: „Wir haben hier viel gearbeitet und uns sehr viel Mühe gegeben.“

Geplante Öffnungszeiten

montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr