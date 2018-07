Neue Planung: Freileitung statt Erdkabel

Twistringen - Von Anke Seidel. Kehrtwende bei den Planungen für die 380 kv-Leitung: Nun soll es doch keine Erdverkabelung zwischen Rüssen und Aldorf geben, sondern eine Freileitung. Bei der Bürgersprechstunde im Twistringer Rathaus erläuterten fünf Mitarbeiter des Stromnetzbetreibers Tennet in persönlichen Gesprächen, welche Änderungen das Unternehmen gern verwirklichen würde.

Dabei hatte das Bundesverwaltungsgericht erst vor einem guten Jahr grünes Licht für das seit Jahren umstrittene Leitungsbauprojekt zwischen Ganderkesee und St. Hülfe gegeben. Mittlerweile sind schon sieben Masten auf dem Teilabschnitt zwischen Dickel und Drentwede gesetzt, für den Erdkabelabschnitt von Dickel nach St.Hülfe läuft bereits die Baugrund-Untersuchung.

Den Grund für die Umplanung in dem sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Rüssen und Aldorf beschreibt Inga Wilken als Tennet-Referentin für Bürgerbeteiligung so: „Während der langen Genehmigungsphase haben sich die örtlichen Gegebenheiten geändert.“

Im Klartext: Tennet hat in diesem Streckenabschnitt im Außenbereich zwei Häuser gekauft und konnte damit die Mindestabstandsregelung von 200 Metern bis zur Bebauung außer Kraft setzen. Eine Erdverkabelung wäre wirtschaftlich nicht mehr gerechtfertigt, argumentiert Tennet. Es geht um Geld – viel Geld. Denn eine Erdverkabelung ist – je nach den örtlichen Gegebenheiten – fünf- bis achtmal so teuer wie eine Freileitung. Diesen Faktor nannte Inga Wilken auf Anfrage.

Wunsch und Hoffnung des Stromnetzbetreibers ist es, die Freileitung in dem bisherigen Erdverkabelungsabschnitt 2020 bauen zu können. Doch bis dahin sind noch mehrere Hürden zu bewältigen – vor allem im Bereich Aldorf. Dort wird es in einem Wohnbaubereich buchstäblich eng für die Freileitung. Deshalb ist Tennet mit Anliegern im Gespräch, um einen Konsens zu erreichen, gegebenenfalls durch Trassen-Änderungen. Gibt es kein Einvernehmen, will der Stromnetzbetreiber die ursprüngliche Antragstrasse aus dem Jahr 2014 ins Planänderungsverfahren schicken.

So oder so: Die Unterlagen will Tennet im kommenden Frühjahr bei der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einreichen. Nächster Schritt: In der öffentlichen Auslegung können Bürger und Träger öffentlicher Belange dann Einwände erheben.

Genau die möglichst schon im Vorfeld durch umfassende Informationen auszuräumen, war ein Ziel der gestrigen, fünfstündigen Sprechstunde. Ein Großteil der insgesamt 20 betroffenen Bürger ließ sich von den Mitarbeitern genau erklären, was die Planungsänderung für ihr Grundstück bedeutet.