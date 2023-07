Twistringens neuste Gästeführerin: Christiane Nick stellt sich vor

Von: Gregor Hühne

Die Alte Ziegelei: Ein kulturhistorischer Schatz in Twistringen und zugleich der Ort von Christine Nicks erster Besichtigungstour am Donnerstag, 13. Juli, unter dem Motto „Damals, heute, morgen“. © Gregor Hühne

Es gibt Zuwachs bei den Twistringer Gästeführern: Christine Nick ist das neuste Gesicht in der Gruppe. Die gebürtige Apelstedterin arbeitet im Rathaus für den Bürgermeister und will nun ehrenamtlich den Bürgern und Besuchern der Stadt die Schönheit der Region näherbringen. Der Kreiszeitung erzählt sie, welche Impulse sie setzen möchte.

Twistringen – Es gibt Zuwachs bei den Gästeführern. Christine Nick ist seit Mai das neue Gesicht in der Gruppe. Dabei ist sie keine Unbekannte. Die gebürtige Apelstedterin arbeitet seit Oktober 2022 im Rathaus der Stadt Twistringen. Nun will sie den Bürgern neben ihrer beruflichen Tätigkeit ehrenamtlich die Geschichte und Schönheit der Region näherbringen.

Organisierte Gästeführungen gibt es in Twistringen seit mehr als 20 Jahren, weiß Silke Perin von der Stadtverwaltung. „Das lebt und wächst und entwickelt sich“, freut sie sich. Perin koordiniert die Touren. Zum Gästeführer-Team zählen zurzeit zwei zertifizierte Natur- und Landschaftsführer sowie acht qualifizierte Gästeführer: ein Mann und sieben Frauen – inklusive Christine Nick.

Die gelernte Notarfachangestellte lebt seit rund 30 Jahren in Twistringen. Dorthin habe sie „eingeheiratet“. In Bassum ging Christine Nick zur Schule. In Bremen absolvierte sie ihre Ausbildung als Notarfachangestellte.

Die Idee, Gästeführerin zu werden, hatte Nick bereits vor einem Jahr. Doch wegen der Einschränkungen um die Corona-Pandemie durfte der Kurs im Jahr 2022 noch nicht wieder stattfinden. In diesem Jahr klappte es aber. Vom 11. Januar bis 5. Mai traf sich die Gruppe der angehenden Gästeführer jeden Mittwoch außer über die Osterzeit – manchmal sogar am Wochenende. Sieben Leute durchliefen den Kurs für Twistringen, Bassum und Harpstedt. Besonders toll ist Christine Nick der Rhetorik-Kurs im Gedächtnis geblieben. Eine Abschlussarbeit vollendete die Qualifizierung.

Den Menschen zeigen, wie schön Twistringen ist.

Seitdem besitzt Christine Nick mit Stolz ihr Zertifikat als Gästeführerin. „Im Nachhinein verging die Zeit ganz schnell.“

Damit das Erlernte nun auch umgesetzt werden kann, steht die erste Gästeführung von Christine Nick bereits im Kalender. Am Donnerstag, 13. Juli, startet ihre Besichtigungstour in der Alten Ziegelei um 18 Uhr. Anmeldungen sind noch möglich (04243 / 413107). Zusammen mit einem Zeitzeugen sollen das historische Gebäude und die Zeitepochen neu entdeckt werden. Nach dem Motto „Vom Ton zum Stein“ findet laut Ankündigung ein Streifzug durch die Alte Ziegelei statt. Das erste Ziegelwerk entstand dort übrigens um das Jahr 1806.

Ein weiterer Termin mit Christine Nick steht auch schon fest. Am 10. September, zum Tag des Denkmals, geht es erneut zur Alten Ziegelei. An dem Tag werden dann laut Ankündigung viele Aktionen bei Kaffee und Kuchen rund um das Gebäude und in der Umgebung stattfinden.

Wie es dann weitergeht, steht noch nicht fest. „Ideen habe ich noch viele“, sagt Christine Nick. Silke Perin freut sich, dass nun eine weitere Gästeführerin zum Team gestoßen ist. Die Resonanz zu den bisherigen Angeboten im Programm in diesem Jahre sei sehr gut gewesen und habe Besucher aus nah und fern in die Stadt gelockt. „Das ist auch eine tolle Rückmeldung für die Ehrenamtlichen, die viel Arbeit in die Vorbereitung der Führungen reinsteckten“, sagt Silke Perin über die Gästeführer.

Dabei hat Twistringen allerlei sehenswerte Orte vorzuweisen – wie die Innenstadt mit historischen Gebäuden, vier Kirchen im Stadtgebiet oder die Twistringer Erlebnisroute Archäologie, die Ringwallanlage Hünenburg sowie 31 Baudenkmäler.

Zum Angebot der Gästeführungen zählen laut Rathausangaben unter anderem individuelle Ganz- und Halbtagesprogramme, Stadt- und Busführungen, geführte Rad- und Wandertouren sowie Themen-, Erlebnis- und Kostümführungen, auch in plattdeutscher Sprache.

Anmeldungen Wer sich für Gästeführungen anmelden möchte, kann sich bei Silke Perin von der Stadt Twistringen unter Telefon 04243 / 413107 oder per E-Mail an s.perin@twistringen.de melden.