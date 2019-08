Neue Freibad-Technik kommt im Herbst

Twistringen - Beim Saisonauftakt im Mai strömen die Gäste nicht gerade in Scharen zum Twistringer Schwimmpark. Zu kalt. Nach mehreren Hitzewellen sind es jetzt immerhin schon rund 42.000 Besucher. Das Freibadteam um Betriebsleiterin Monika Höfler zeigt sich zufrieden – aber nicht mit der Badtechnik: Hin und wieder treten technische Störungen auf. Die Elektrik von 1974 ist schon länger ein Sanierungsfall. Der soll im Herbst und Winter beseitigt werden. Im Stadthaushalt stehen dafür zunächst 300.000 Euro bereit.

Zurzeit läuft die Ausschreibung für die Baumaßnahmen zur Erneuerung der Freibad-Elektrik im Pumpenhaus. Nach Angaben des Ersten Stadtrats, Harm-Dirk Hüppe, dürfte im September das Ergebnis vorliegen. Dann könnten die Aufträge vergeben werden.

„Der Mai war einfach zu kalt. Damals bin ich hier auch geschwommen“, erklärt Hüppe zum Besuchereinbruch. Dieser ließe sich trotz erlebter hochsommerlicher Hitzeperioden sicher nicht mehr aufholen. „Die knapp 80.000 Besucher aus dem Vorjahr werden wir nicht mehr erreichen“, fügt der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Wirtschaft hinzu.

Hüppe hofft in den nächsten Wochen auf den 50.000. Badegast. Voraussichtlich am 13. September endet die Saison am Steller Moor. Bis dahin wünscht sich das Freibadteam noch sommerliche Temperaturen.

„Zu Spitzenzeiten hatten wir zwischen 1600 und 1700 Tagesgäste“, so Schwimmmeister Manfred Lauterbach. Und Monika Höfler ergänzt: „Da haben dann schon Einige angerufen, ob es noch schattige Plätze gebe.“ Und wieder ihr Kollege: „Es gibt Familien, die in Twistringen Urlaub machen und jeden Tag hierher kommen und bis zum Abend bleiben.“

Zu normalen Zeiten liegt die Besucherzahl täglich bei 800, manchmal sind es auch bis zu 1000. Es hat nach Angaben Lauterbachs auch schon ganz heiße Tage gegeben – die Hinweistafel zeigte 42 Grad an –, dass der Besuch deutlich zurückging. Aber das sei ganz verständlich.

Bislang haben sich 60 Menschen zu Freischwimmern ausbilden lassen. Das Interesse an den Freibadkursen hat deutlich nachgelassen. Höfler und Lauterbach plädieren dafür, auch vonseiten der Schule mehr auf Eltern einzuwirken, damit alle Kinder ab der dritten Klasse schwimmen lernen, wenn sie es nicht schon können. „Ansonsten sind wir ganz zufrieden. Es gab hier und da mal ein Pflaster, oder ein Wespenstich wurde behandelt“, schildert die Betriebsleiterin.

Ein Problem ohne Lösung spricht Harm-Dirk Hüppe noch an – ein jährlich wiederkehrendes Ärgernis: Nachts klettern Unbekannte über den Schwimmpark-Zaun und werfen zum Beispiel Ruhebänke und Leinenwagen ins Wasser. „Waren das Jugendliche?“, fragt Anna Mesch. Hüppe darauf: „Das wissen wir nicht.“ Die 17-jährige Mesch aus Hoya ist für drei Jahre die neue Auszubildende zur Fachangestellten für Bäderbetriebe. „Wir haben eine Kooperation mit Bassum“, wirft Manfred Lauterbach in die Runde. In den Wintermonaten werde Mesch dort im Hallenbad weiter ausgebildet.