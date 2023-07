Neuer Treffpunkt für Familien in Twistringen: Das Reich der kleinen Möhrchen

Teilen

Vor dem Haus, das zur Begegnungsstätte werden soll: (v.l.) Sabine Nölker, Marlies Meyer, Sandra Kolatzki und Maria Beermann. © KÖNEMANN

In Twistringen ist eine neue Begegnungsstätte für Familien mit Kindern geplant. Schon Anfang nächsten Jahres könnten Winterspielräume öffnen, wo Kinder auch bei schlechtem Wetter toben können.

Twistringen – Ein Bällebad, eine Holzeisenbahn, Bücher, Kuscheltiere, ein Trampolin, Spiele... Was sich liest wie der Einkaufszettel vom Weihnachtsmann, ist eine Liste mit geplanten Anschaffungen, sorgfältig abgeheftet in einem Ordner des Twistringer Kulturvereins Kurt. Unter dessen Dach soll im Twistringen Ortsteil Binghausen eine Begegnungsstätte für Familien mit Kindern entstehen. Als erstes Etappenziel ist ab Januar 2024 die Eröffnung von Winterspielräumen geplant. Was dafür noch am dringendsten gebraucht wird, gibt es allerdings in keinem Spielzeugladen zu kaufen: ehrenamtliche Helfer.

„Kleine Möhrchen“ soll die neue Begegnungsstätte mit der Spiellandschaft heißen. Der Name kommt nicht von ungefähr. Hauptsponsor ist die Twistringer Firma Gemüse Meyer. Wobei das noch untertrieben formuliert ist. Die Familie Meyer ermöglicht das Projekt überhaupt erst. Laurenz und Marlies Meyer stellen dem Verein Kurt für die Begegnungsstätte ihr bisheriges Wohnhaus direkt neben dem Betriebsgelände zur Verfügung – für eine Miete von einem symbolischen Euro.

Andere Kinder, Kulturen und Sprachen kennenlernen

Das Haus misst rund 400 Quadratmeter Fläche, plus Garten und Keller. Aus einem Konzept für die „Kleinen Möhrchen“ geht hervor: Das Haus soll zu einem Ort werden, an dem Kinder auch bei schlechtem Wetter unbeschwert toben können. An dem sie andere Kinder, Kulturen und Sprachen kennenlernen. An dem Eltern sich austauschen und aktiv Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen. Ein Ort, an dem Freundschaften entstehen.

In Twistringen fehle ein solcher Ort, „gerade in der kalt-nassen Jahreszeit“, erzählt Maria Beermann. Sie ist eine der Töchter von Laurenz und Marlies Meyer, hat selber zwei kleine Kinder und treibt das „Möhrchen“-Projekt mit voran.

Bei einem Rundgang durch ihr Elternhaus erzählt sie von den Ideen und Planungen für die „Kleinen Möhrchen“. „Hier könnte vielleicht eine kleine Hüpfburg hin“, sagt sie und tritt in einen Wintergarten. Dann zeigt sie durch die Scheiben nach draußen. „Und der Garten bietet auch jede Menge Platz für Aktivitäten.“ Man könne zum Beispiel mit Kindern Hochbeete bepflanzen.

Das Motto der „Kleinen Möhrchen:“ Gemeinsam nachhaltig wachsen.

Zum bisherigen „Kleine Möhrchen“-Team gehören neben Maria Beermann noch Sabine Nölker, Ingrid Rasche und Sandra Kolatzki sowie Marlies Meyer und Susanne Willkommen. Das Projekt steht unter dem Motto: Gemeinsam nachhaltig wachsen.

Für Gemüse Meyer sind die „Kleinen Möhrchen“ auch ein Projekt im Rahmen der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. „Unser Unternehmen hat fünf Säulen der Nachhaltigkeit und das Soziale beziehungsweise die Gesellschaft ist eine Säule, die uns besonders am Herzen liegt“, sagt Maria Beermann.

Zunächst ist geplant, die Winterspielräume in den Monaten zwischen Januar und Ostern zu bestimmten Öffnungszeiten zu öffnen, für die sich Eltern dann vorab online anmelden müssen.

„Das alles steht und fällt mit den Ehrenamtlichen. Die Anzahl der Ehrenamtlichen, die bereit sind, diese Winterspielräume zu betreuen, bestimmt nachher die Öffnungszeiten“, verdeutlicht Beermann.

Die Ehrenamtlichen sollten über 18 Jahre alt und in erster Linie Ansprechpartner vor Ort sein – nicht aber die Rolle von Erziehern übernehmen. Eltern sollen die Kinder in den Winterspielräumen nämlich nicht abgeben und dann das Weite suchen, sondern gemeinsam mit ihrem Nachwuchs eine schöne Zeit verbringen. Der Eintritt im ersten Jahr wird frei sein, um eine Spende wird gebeten.

10 000 Euro Investitionskosten

Der Ausbau des Hauses, der Unterhalt und Anschaffungen sind für einen gemeinnützigen Verein laut den Verantwortlichen von Kurt alleine nicht tragbar.

Sie haben ausgerechnet: Die Investitionskosten, um das Projekt „Kleine Möhrchen“ ins Rollen zu bringen, betragen voraussichtlich 10 000 Euro. Die Kurtis hoffen daher auf Spenden.

Der Verein nimmt nicht nur Geldspenden entgegen, sondern gegebenenfalls auch Sachspenden für die Spiellandschaft – allerdings nur nach vorheriger Absprache. Zwecks Kontaktaufnahme gibt es ein Formular auf der Internetseite der „Kleinen Möhrchen“.

Sollte der Winterspielplatz ein Erfolg werden, sollen nach und nach Kursräume und ein Familiencafé ausgebaut werden. So vieles ist denkbar: Konzerte und Theaterstücke für Kinder, Bastelworkshops, Pekip, Erste Hilfe am Kind, Kochkurse, Schwangerenyoga, Musikangebote oder auch Ernährungsberatung, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

„Wir haben sehr viel im Hinterkopf“, sagt Sabine Nölker. „Es kommt aber auch immer darauf an: Was ist finanzierbar? Wie viel ehrenamtliche Unterstützung haben wir? Wir brauchen natürlich auch Menschen, die das mit Leben füllen.“

In dem Konzept der „Kleinen Möhrchen heißt es dazu: „Wir hoffen auf die Unterstützung örtlicher Vereine, von Künstlerinnen und Künstlern, von Unternehmen sowie zum Beispiel Hebammen, Yogalehrern, und Physiotherapeuten. Auf diese Weise soll ein breites Veranstaltungs- und Kursangebot entstehen.“

Alle Einnahmen sollen direkt wieder in die neue Begegnungsstätte fließen.

Die Angebote sollen für alle Kinder offen sein, unabhängig von Hautfarbe, Religionen oder Beeinträchtigung. „Und deswegen wird es auch da, wo Stufen im Haus sind, Rampen geben“, führt Sabine Nölker aus. „Wir von Kurt sind der Familie Meyer natürlich mehr als dankbar“, sagt sie. Kindern und Jugendlichen Kultur näherzubringen, sei ein wichtiges Ziel von Kurt. „Und durch dieses Haus haben wir unendliche Möglichkeiten.“

Hier geht es zur Internetseite der „Kleinen Möhrchen“: www.kleine-moehrchen.de