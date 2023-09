Neuauflage von „Rock die Anna“ begeistert mehr als 300 Gäste

Von: Sabine Nölker

Ausgelassene Stimmung gab es bei den Gästen. © Sabine Nölker

Mehr als 300 Besucher feiern in Twistringen das „Rock die Anna“-Festival. Die Organisatoren hätten sich aber mehr junge Teilnehmer gewünscht.

Twistringen – „Rock die Anna“ hieß es am Freitagabend und sie wurde gerockt. Fünf Bands, mehr als 300 Besucher und nicht zuletzt die Katholische Jugend feierten bis nach Mitternacht ein kleines aber feines Festival.

Kirchenvorstand Thorsten Weniger: „Kirche ist mehr als Gottesdienst“

Mit Dune Valley trat zum Start die erste Twistringer Band auf die Bühne. „Rosalie und Mother von Danzig waren für mich dabei die Highlights“, kommentiert DJ Mikki Rush, der sich unter die Gäste gemischt hatte, den Auftritt. Mit Painters Garage stand im Anschluss für den Twistringer André eine „aufstrebende Band“ auf der Bühne, die „richtig gut war“. Klabusterbernd aus Osnabrück sorgten dann mit poppig angehauchtem Punkrock für ordentlich Dampf.

Jack Pott war für viele das Highlight des Abends. © Sabine Nölker

Alex, Justin, Jakob und Jannik sind das Quartett Jack Pott – für viele das Highlight des Abends. Die Jungs traten bereits als Jugendliche 2015 beim Ziegelei Open Air und 2018 erstmalig bei „Rock die Anna“ auf. „Wir sind zurück zu Hause“, begrüßte Frontman Alex die Fans, die dicht an dicht vor der Bühne standen. „Wir haben unsere Hometown nach Twistringen verlegt.“ Mit einer bunten Mischung aus Deutschpunk und NDW-Pop sowie einprägenden Texten begeisterten sie die Massen, darunter zwei Wohngruppen aus Bremerhaven, die gemeinsam mit Heilerziehungspflegerin Antje Koss eigens für Jack Pott angereist waren. „Wir lieben ihre Musik, wir lieben kleine Festivals und unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben unheimlich viel Spaß.“ Das bewiesen sie nicht nur beim Auftritt der vier Jungs aus Bad Schwartau.

Mit Red Light District heizte zum Abschluss erneut eine Twistringer Band dem Publikum ein. Frontman André Jürgens, die Gitarristen Gerd Hartjens und Frank Schwenker sowie Bassist Marco Behnke und Drummer Thomas Baier boten sie nicht nur Cover-Songs aus 40 Jahren Rockgeschichte, auch ihre Showeffekte waren großes Entertainment.

Organisatoren haben sich mehr Gäste unter 30 erhofft

„Kirche ist mehr als Gottesdienst“, so Kirchenvorstand Thorsten Weniger. „Die Kirche befindet sich im Wandel.“ Dazu gehöre, dass man gemeinsam feiert und Zeit verbringt. „Was die KJT hier geschaffen hat, ist super!“ Leider fehle zur Zeit ein Sozialpädagoge oder eine Sozialpädagogin, die die jungen Leute unterstützt und sich um die Jugendarbeit kümmert. „Die Stelle ist da, wir warten geradezu auf jemanden, der diese Aufgabe übernimmt.“

Ausgelassene Stimmung gab es bei den Organisatoren der KJT genau so wie bei den Gästen. © Nölker, Sabine

Für die Organisatoren um Maik Theißen war „Rock die Anna“ wieder einmal eine arbeitsintensive Veranstaltung. „Es ist schade, dass nicht mehr junge Leute gekommen sind“, so Theißen. Nur etwa ein Drittel der Gäste war unter 30 Jahren. „Dabei ist dies ein Abend von jungen Leuten für junge Leute.“ Jedoch sei auf die Generation 40 plus immer Verlass. Und diese waren voll des Lobes für die Arbeit, die hier geleistet wurde. Zwei Getränkebuden und ein Essensstand versorgten die Besucher. Ein großes Team an Helferinnen und Helfer sorgte dafür, dass niemand lange warten musste.