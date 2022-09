Netzwerk Frühe Hilfen jetzt auch in Twistringen

Bei der Gründungsversammlung tauschen sich die Akteure aus. © Schmidt

Der Sozialraum Twistringen ist die elfte Region im Landkreis Diepholz, in der das Netzwerk Frühe Hilfen schrittweise aufgebaut wird. Am Donnerstag trafen sich rund 30 Akteure, die in verschiedener Weise mit Kindern und Familien arbeiten, im Hotel zur Börse zur Gründungsveranstaltung.

Twistringen - Was sind Frühe Hilfen überhaupt? Zielgruppen sind Schwangere, werdende Eltern sowie Eltern von Kindern bis drei Jahren. Frühe Hilfen sollen Eltern präventiv stärken und ihren Kindern somit einen guten Start ins Leben ermöglichen. Der Landkreis Diepholz als öffentlicher Jugendhilfeträger hat die Aufgabe, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit im Kinderschutz aufzubauen – genau das soll in dem Netzwerk geschehen.

Konkret sieht das so aus: Es gibt bis zu drei Netzwerktreffen pro Jahr. Dabei tauschen sich die Akteure – das können zum Beispiel Hebammen, Anbieter vom Kinderturnen oder Pädagogen sein – aus und vernetzen sich. Bei der Auftaktveranstaltung zeigte sich deutlich, dass die entsprechenden Berufsfelder immer noch weiblich dominiert sind.

Bei der Gründungsversammlung befassten sich die Anwesenden unter anderem damit, welche Angebote es in Twistringen schon gibt und welche noch fehlen. Dabei wurde unter anderem deutlich, dass Hebammen rar sind, und es für Eltern oft auch schwer ist, einen Kinderarzt zu finden.

Die Akteure vermissen darüber hinaus einen Treffpunkt wie ein Stillcafé oder ein Café Kinderwagen und sehen Bedarf für zusätzliche Angebote im Bereich der Integration. Auch wünschen sie sich mehr Hallenzeiten für Sportangebote.