Nette Leute – geile Musik – große Party

TEXT UND FOTOS VON SABINE NÖLKER

Twistringen – „Was für ein Hammersamstag“, brach es aus Andreas Tegeler raus. Der Musiker war auf dem Ziegelei Open Air einer von vielen hundert Gästen und begeistert von dem, was es auf der Bühne zu sehen und zu hören gab.

Für eine Clique aus dem Osnabrücker Land ist das Twistringer Open Air inzwischen ein Muss. „Es ist geil! Familiär und eine Mischung aus netten Leuten, geiler Musik und einer großen Party.“ Für sie waren die Auftritte von Nitrogods am Freitag sowie Scheiß auf Rotkohl die Highlights.

„Wir wurden von unseren Freunden hier angeschleppt“, lachen Anke und Klaus. Die Mittvierziger reisten gemeinsam mit Rita, Thomas, Christian sowie Anna und Martin an und richteten sich auf dem Campingplatz ein. Rita schwärmt nicht nur von der Musik, sondern auch von der entspannten Atmosphäre, dem schönen Gelände „und den coolen Leuten hier“. Das sehen auch die Twistringer Christine und Andreas so. „Wir kommen jedes Jahr für alle drei Tage, weil die Musikmischung perfekt ist, weil wir hier Leute treffen und es unheimlich Spaß macht.“ Für Andreas waren Hundred Seventy Split am Freitagabend der Burner. Und obwohl er eigentlich nicht auf Rap steht, fand er Passepartout „genial bis bombastisch“.

PTMS eröffneten das Open Air am Freitag um 18 Uhr, bevor mit My Little White Rabbit die erste Frau am Mikrofon die Menge begeisterte. Für viele war der Auftritt von Hundret Seventy Splits der absolute Hammer. Der Headliner Nitrogods wurde vor allem von den Heavy Metal Fans bejubelt. Aber auch die Künstler im Hot Oven boten tolle Musik. Am Freitag Träsh und die Blindflug Piloten, am Sonnabend Telechines, Mayomann & Backfisch sowie Markuz Walach.

Drei Besucher treffen sich schon seit vielen Jahren auf dem Ziegelei Open Air: Der 67-jährige Abi und seine ehemaligen Ausbilder und späteren Arbeitskollegen Werner aus Weyhe und Hermann aus Diepholz. „Die Musik ist im Moment sehr gut“, lobt Hermann während des Auftritts der drei Däninnen von Velvet Volume. Die drei jungen Mädels waren nicht nur gesanglich und musikalisch ein Highlight, sondern auch optisch.

Den familiären Charakter des Festivals unterstreichen auch die vielen Kinder und Jugendlichen, die den Tag über mit ihren Eltern auf der großen Rasenfläche vor der Bühne standen und saßen.

Mit den Amerikanern Hayseed Dixie traten am späten Abend vier Musiker ins Rampenlicht, die mit ihrem Sound jeden mitrissen. Ob „Africa“ von Toto, AC/DC´s „TNT“ und „Highway to Hell“ oder „Mrs. Robinson“, diese Welthits erklangen in einem genialen Country-Bluegrass-Sound. Zwei Banjos und zwei Gitarren, gepaart mit tollen Stimmen holten sie auch den letzten Besucher von den Bänken. „Absolut genial, was da vorne abgeht“, so eine Besucherin.

