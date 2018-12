Neenkarkner Dörpspeeler unterhalten rund 100 Gäste im Hotel zur Börse in Twistringen

TWISTRINGEN - Von Ilka Rickers. „Moin Moin Mallorca“ heißt das aktuelle Stück der Neenkarkner Dörpspeeler, mit dem sie am Sonntag rund 100 Gäste im Hotel zur Börse in Twistringen unterhielten. „Es gibt viel zu lachen. Das kann ich euch versprechen“, sagte Elke Runge von der Theatergruppe. Und damit hatte sie dem Publikum nicht zu viel versprochen.

Zur Geschichte: Die Witwe Irmgard Müller (Waltraut Ogrizovic) reist zusammen mit ihren drei erwachsenen Töchtern Bruni (Melanie Scharninghausen), Eva (Vanessa Müller) und Moni ( Anja Schwitalla) zum ersten Mal nach Mallorca, um dort einen schönen Urlaub zu verbringen. Im Hotel angekommen stellt sich schnell heraus, dass ihr gebuchtes Zimmer eher einer Bruchbude ähnelt als einem luxuriösen Hotelzimmer. Ein Stuhl bricht zusammen, und vor dem Zimmerfenster befindet sich eine Baustelle. Als wäre das nicht schon genug, tragen die unqualifizierten Hotelangestellten auch nicht zu einer besseren Stimmung bei.

Das Zimmermädchen Anuschka Becherowska (Gudrun Kramme) spricht nur gebrochen Deutsch, und der Hoteljunge Carlos Panza (Detlef Dettmer) ist auch kein Mann, der Gäste willkommen heißt. Als dann aber noch ein Hoteldieb sein Unwesen treibt, scheint es mit dem erholsamen Sommerurlaub vorbei zu sein. Oder vielleicht doch nicht?

Die Neenkarkner Dörpspeeler zeigten mal wieder, was sie auf der Bühne können und unterhielten das Publikum mit ihren hervorragenden schauspielerischen Leistungen. Wer sich in diesem Winter auch noch auf eine Reise nach Mallorca begeben möchte, kann dies noch an zwei weiteren Terminen tun, nämlich am Freitag, 18. Januar, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 20. Januar, um 9.30 Uhr in Scholen. Reservierungen unter 04245/438.