„Leben, das so kein Leben ist“: Medikamentenmangel hat üble Folgen für Twistringerin

Schwindel, Kurzatmigkeit und kein Gefühl in den Beinen: Nebenwirkungen eines Blutdrucksenkers, die zum Teil nur einen von 10 000 treffen, bestimmten zeitweise den Alltag von Frau F. aus Twistringen. Der Grund dafür: Lieferschwierigkeiten des ursprünglichen Medikaments (Irbesartan) bringen sie dazu, auf eine Alternative (Candesartan) umzusteigen, die sie anscheinend nicht verträgt. Mehr als 200 Arzneimittel sind derzeit knapp.

Für Frau F. aus Twistringen hat der Lieferengpass bei Medikamenten unangenehme Folgen

bei unangenehme Folgen Aufgrund des Mangels muss sie auf eine Alternative umsteigen

Doch diese bringt viele Nebenwirkungen mit sich

Twistringen - Candesartan „zählt zwar zur selben Fachgruppe wie Irbesartan, hat aber einen anderen Wirkstoff“, erklärt die Tochter, die als medizinische Fachangestellte arbeitet. Schnell ging das Übel los: Eine Nebenwirkung folgte auf die nächste. „Meine Mutter konnte nichts mehr“, beschreibt die Tochter, wie sie ihre Mutter wahrgenommen hat. Schwindelanfälle und Husten, Gelenkschmerzen und Gefühllosigkeit in Armen und Beinen – alles war vertreten.

Andere Medizin: „Das Gefühl, keine Beine zu haben“

Die 83 Jahre alte Bluthochdruck-Patientin bestätigt das Bild, das ihre Tochter gezeichnet hat: „Ich hatte das Gefühl, keine Beine zu haben. Meine Arme waren schwer wie Blei.“ Die Kurzatmigkeit wurde ihr im Alltag ebenfalls zum Verhängnis. „Ich konnte keine zehn Meter gehen, ohne außer Atem zu sein“, berichtet sie. Zuvor war sie täglich ein oder zwei Kilometer spazieren gegangen. Das ging in der Zeit gar nicht mehr. Auch schaffte sie es nicht, die Mülltonne an die Straße zu schieben, ohne anschließend eine Pause auf dem Sofa einlegen zu müssen. „Alles, was an Nebenwirkungen auftreten kann, ist aufgetreten“, so die Tochter. Ein schreckliches Gefühl, betont die Patientin. Die Situation empfand sie als „Leben, das so kein Leben ist“.

Vorsicht bei der Arzneimittelauswahl

„Ich habe erst gar nicht geglaubt, dass das neue Medikament daran schuld sein könnte“, erzählt die 83-Jährige weiter. Auch ihre Hausärztin sei davon nicht überzeugt gewesen, denn „eigentlich ist das Medikament gut verträglich“, hätte diese zu ihr gesagt. Da Frau F. in der Vergangenheit einige Operationen hatte, suchte sie den Grund für ihren Zustand dort. Die Eingriffe seien laut ihrer Ärzte auch ein Grund dafür, warum sie besonders vorsichtig bei der Arzneimittelauswahl sein sollte. „Manche Tabletten können die Nierenwerte erhöhen“, erklärt die Tochter den Grund für die angemahnte Vorsicht. Weil die Twistringerin einmal eine Harnwegsinfektion verschleppte, sei sie „fast an einer Urosepsis gestorben“, erinnert sich ihre Tochter.

Medikament: 83-Jährige nicht zuzahlungsbefreit

Die Ärzte haben auch da gesagt, sie solle ihre Medikamente nicht wechseln. „Letztendlich habe ich es acht oder neun Tage mit dem Candesartan ausgehalten, bis ich auf Eigeninitiative erst die Dosis gesenkt und die Tabletten dann einfach abgesetzt habe“, erzählt Frau F. Die Apotheke Uhlhorn in Twistringen habe das Originalpräparat dann auf Lager gehabt, sodass sie weiterhin ein Medikament einnehmen konnte. Für das Original ist die 83-Jährige, anders als bei der Alternative, nicht zuzahlungsbefreit. Sie muss nun pro Packung rund 62 Euro zahlen, doch das zahlt sich in dieser Situation mehr als aus. „Bereits nach zwei Tagen war sie wieder ganz die Alte“, zeigt sich die Tochter erleichtert. Das Generikum ist allerdings nach wie vor nicht lieferbar, das Original jedoch schon.

Kampf mit der Suche nach richtigem Medikament

„Im Moment bleibt mir nichts anderes übrig, als die Zuzahlung zu akzeptieren“, so die Patientin. Mit der Situation kann sich das Duo für den Moment anfreunden, hatten sie in der Vergangenheit doch bereits über Monate hinweg mit der Suche nach dem richtigen Medikament zu kämpfen.

Nach der Diagnose Hypertonie hatte es vor mehr als 15 Jahren ungefähr drei Monate gedauert, bis die Ärzte ein wirksames und verträgliches Medikament fanden. „Das hat schon so lange gedauert, da war ich erst einmal froh, dass überhaupt etwas hilft“, blickt die Twistringerin zurück. Denn sie hatte täglich mit extremen Blutdruckschwankungen zu kämpfen – ein Wert von über 200 war keine Seltenheit. Für den Moment ist diese Gefahr glücklicherweise wieder gebannt.

Hintergrund: Medikamentenmangel

Der Medikamentenmangel betrifft nicht nur, wie es gelegentlich der Fall ist, Impfstoffe, sondern auch Schmerzmittel, Antiepileptika und Antidepressiva. Eine Umstellung auf Alternativ-Medikamente sei laut Apotheker Michael Uhlhorn aus Twistringen oft ein Problem. Uhlhorn macht insbesondere die Krankenkassen und deren Rabattverträge verantwortlich. In anderen Ländern sei mehr zu verdienen als in Deutschland.