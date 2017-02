Twistringen - Von Anke Seidel. Den braunen Kern in der AfD entlarven – das hat sich eine neue Gruppe zum Ziel gesetzt. Ihr Name: „Midea“ – fünf Buchstaben, die für einen konkreten Begriff stehen: „Menschlichkeit ist die einzige Alternative“, erläutern die Mitglieder bei ihrem Treffen in Twistringen. Sie betonen, dass sie ganz bewusst keinen Sprecher gewählt haben und alle auf Augenhöhe am gemeinsamen Ziel arbeiten wollen.

Mit am Tisch: Der Pädagoge Ralf Beduhn, der als exzellenter Kenner der rechten Szene gilt. Er ist fest überzeugt: „In der AfD gibt es Nazis in Nadelstreifen.“ Wähler darüber aufklären, was im Grundsatzprogramm dieser Partei enthalten ist und was die Umsetzung für die Lebenswelt der Bürger bedeuten würde – das hat sich „Midea“ zur Aufgabe gemacht.

„Wir sind keine Partei. Uns geht es darum, Aufklärung zu betreiben“, sagt Katharina Warrelmann. Denn nach Meinung der Gruppe ist die AfD „mit extrem rechten Leuten“ durchsetzt. „,Midea' möchte über die AfD, ihre Ziele sowie ihren braunen Rand recherchieren, aufklären und Gegenstrategien entwickeln“, sagt Nahid Rahnoma.

Rechtsextremistisches Gedankengut

Im Fokus hat die Gruppe aktuell den AfD-Kreisverband Diepholz. An dessen Spitze steht Andreas-Dieter Iloff. „Er ist in der rechten Szene fest vernetzt“, erklärt Ralf Beduhn – und verweist auf Bilddokumente im Internet. Die Gruppe befürchtet, dass über den Kreisverband der AfD rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet werden könnte.

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert sagt Andreas-Dieter Iloff: „Das ist völliger Quatsch.“ Er kritisiert, dass zu ihm noch niemand Kontakt aufgenommen habe.

Die Mitglieder von „Midea“ dagegen sagen: „Wir wollen uns nicht den Vorwurf machen lassen, dass ein AfD-Wähler sagen kann, er hätte es nicht gewusst.“

Bundesweit, so berichtet Sylvia Holste-Hagen, würde die AfD in Kommunalparlamenten und Kreistagen durchaus vernünftig erscheinende Anträge stellen, um Akzeptanz zu erlangen: „Das Pflanzen von Obstbäumen auf Schulhöfen zum Beispiel.“ Deshalb habe „Midea“ überlegt, ob man Kommunalpolitikern eine Handlungsempfehlung der Hans-Böckler-Stiftung, also des Förderungswerks des Deutschen Gewerkschaftsbundes, an die Hand geben sollte. Aber: „Diese Broschüre ist zurzeit vergriffen.“ Deshalb setzt „Midea“ zunächst auf Vorträge. Ralf Beduhn referiert am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr im „Wildeshauser Hof“ in Wildeshausen zum Thema: „Reichenförderung statt Armutsbekämpfung. Informationen zur Programmatik der AfD“. Bereits heute ist er damit bei der antifaschistischen Sozialkonferenz in Hannover zu Gast. Weitere Vorträge in der Region sollen folgen. Das nächste Treffen von „Midea“ ist für Mittwoch, 22. Februar um 19 Uhr in Twistringen geplant. „Wir treffen uns im Bahnhofshotel zur Börse“, sagt Matthias Fischer. Interessierte sind willkommen.

