Die Nadeln klappern um die Wette

Jeden dritten Mittwoch ist Strick-Café in der Stadtbücherei

Twistringen - Von Ilka Rickers. Stricken – eine Handarbeit, die in den vergangenen Jahren wieder sehr in Mode gekommen ist. Auch die Volkshochschule wollte sich dieser alten Kunst nicht verschließen und eröffnete vor gut drei Jahren das Strick-Café in Twistringen.

Seitdem treffen sich an jedem dritten Mittwoch im Monat strickbegeisterte Frauen in der Stadtbücherei. Insgesamt ist es gut ein Dutzend Frauen, die beim Stricken mitmachen. „Es kommen nicht immer alle Teilnehmer“, sagt Martina Westermann von der VHS. „Man ist nicht verpflichtet zu kommen.“

Heute sitzen sieben Teilnehmerinnen in der Runde. Während die Nadeln um die Wette klappern, tauschen die Frauen sich aus: über Strick- und Häkeltechniken und über aktuelle, bevorstehende und auch alte Projekte.

Margret Korte hat vor drei Jahren wieder mit dem Stricken angefangen. Im September 2015 wurde sie zufällig auf das Strick-Café aufmerksam. „Dann habe ich gedacht: da machst du mal mit.“ Nur ein einziges Mal ist sie seitdem nicht gekommen. Im Klönschnack mit ihrer Nachbarin hatte sie die Zeit vergessen. In ihrer Jugend lernte Korte die Handarbeit in der Schule und zu Hause. Nun hat sie den Spaß am Stricken wiederentdeckt. Gerade ist sie dabei, einen Schal zu stricken – oder einen Poncho. „Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es werden soll“, lacht sie.

Wenn sie einen kleinen Fehler in ihren Arbeiten entdeckt oder ihr etwas nicht gefällt, beginnt sie die komplette Arbeit von vorn. Am Ende soll das selbstgestrickte Stück ja vor allem den eigenen Erwartungen entsprechen.

Eifrig strickt sie Masche für Masche auf ihren Rundnadeln. „Mit denen komme ich am besten klar.“ Mit ihrem Muster erntet sie interessierte Blicke von der Nachbarin. „Wie genau heißt das Muster?“, fragt Hildegard Thobe neugierig. „Das ist das Patentmuster“, antwortet Korte. Später soll es ihrem Wollteil eine besondere Note verleihen.

Schnell wird einer der großen Vorteile des Stricktreffs deutlich: Im direkten Gespräch geht das Lernen voneinander viel schneller als aus jedem Lehrbuch. Schritt für Schritt erklärt Korte ihrer Partnerin, wie die Technik funktioniert.

Für ihre nächste Arbeit fasst Hildegard Thobe genau dieses Muster ins Auge. Doch zunächst einmal möchte sie ihren grünen Pullover fertig bekommen, an dem sie schon länger arbeitet. Kleine Löcher verzieren die Vorder- und Rückseite und lassen das Kleidungsstück sehr modisch wirken.

Die Beobachterin am Nachmittag merkt schnell: Hier sind viele Könner an den Nadeln. Doch Martina Westermann ist wichtig, dass nicht nur Fortgeschrittene willkommen sind. „Es kann hier sogar stricken gelernt werden“, weiß sie – aus Erfahrung. Hildegard Imm, Loreen Droste und Christine Remmert helfen gerne bei Problemen weiter. Die drei „Profis“ zeigen einem Neuling geduldig die ersten Schritte – bis hin zum individuellen eigenen Teil.

Noch bis Mai können sich Interessierte der Runde anschließen, die um 15.30 Uhr beginnt. Danach folgt die Sommerpause. Obwohl die, so bemerkt Margret Korte lachend, eigentlich gar nicht notwendig sei.