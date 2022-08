Straßenbeleuchtung in Zeiten der Energieknappheit

Von: Katharina Schmidt

Verbraucht circa 30 Watt pro Stunde: Eine Straßenlaterne an der Dillenstraße. © Schmidt

Die Stadt Twistringen prüft die Straßenbeleuchtung: Wo sollten in Zeiten der Energieknappheit wie viele Laternen brennen? Unterdessen ärgert sich eine Anwohnerin der Dillenstraße über Energieverschwendung.

Twistringen –„Ständig werden Bürger aufgefordert, Energie zu sparen, und da wird die Energie sinnlos verpulvert!“, ärgert sich Gisela Kuhlmann aus Twistringen. Sie hat in letzter Zeit immer wieder beobachtet, dass an der Dillenstraße alle Straßenlaternen die ganze Nacht durch brennen – dabei sollte nach 23 Uhr eigentlich nur noch eine Laterne leuchten. Das Energieversorgungsunternehmen Avacon war mehrfach vor Ort, um sich die Schaltkreise anzuschauen, konnte aber keinen Defekt feststellen. Bürgermeister Jens Bley bestärkt der Hinweis der Anwohnerin unterdessen in seinem Entschluss, angesichts der herannahenden Energiekrise generell zu prüfen, inwieweit Wohnstraßen in Twistringen nachts beleuchtet werden sollten.

Gisela Kuhlmann ist inzwischen dazu übergegangen, alles genaustens zu dokumentieren. Vom 13. bis 19. Juli hätten die Laternen sogar sieben Nächte am Stück allesamt geleuchtet, kritisiert sie gegenüber der Kreiszeitung.

Hat es was mit dem Twistringer Schützenfest zu tun?

Ein Stück weit lässt sich die Situation vielleicht mit dem Schützenfest erklären. An viel befahrenen Straßen werden die Laternen vom Schützenfest-Freitag bis zum Dienstagvormittag auf Dauerbeleuchtung umgestellt. „Dass dadurch auch Nebenstraßen mitgeschaltet werden, weil diese an dem Schaltschrank der Hauptstraße hängen, ist technisch nicht zu umgehen“, erklärt Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe auf Anfrage. Die Umschaltung erfolge durch Mitarbeiter der Avacon. „Da kann es dann schon sein, dass die Schaltung etwas früher oder später umgestellt wird, wenn das eher zum Fahrtweg anderer Aufträge passt.“

Laut Hüppe handelt es sich bei der Dauerbeleuchtung zum Schützenfest um eine Gemeinschaftsaktion der Avacon und des Schützenvereins. Die Stadt zahle lediglich die erhöhten Stromkosten.

Nun ging das Schützenfest aber nur ein paar Tage. Die Beobachtungen von Gisela Kuhlmann erstrecken sich jedoch über einen deutlich längeren Zeitraum. Oft brannten die Laternen ihr zufolge auch nur jede dritte Nacht durch. Obwohl technisch laut der Avacon eigentlich alles in Ordnung ist, hat das Unternehmen am Montagmorgen laut Pressesprecherin Milena Neermann noch ein Steuerungselement in einer Straßenlaterne ausgetauscht, um nichts unversucht zu lassen.

Gisela Kuhlmann fragt sich, ob womöglich noch an anderen Stellen zu viele Laternen nachts durchleuchten – und was allein die zusätzliche Beleuchtung zum Schützenfest an Geld und Energie kostet. Sie verweist darauf, dass zum Beispiel in Berlin die Siegessäule nicht mehr beleuchtet wird und auch in vielen anderen Städten das Licht ausgeschaltet wird, um Strom zu sparen. „Nur Twistringen hat es anscheinend nicht nötig.“

In der Dillenstraße handelt es sich laut der Avacon um LED-Leuchten, die circa 30 Watt die Stunde verbrauchen, was pro Nacht bei einer Leuchte einem Verbrauch von 200 Watt entspricht.

Auf die Beleuchtung beim Schützenfest angesprochen, schildert Bley: Vor dem Hintergrund der Energieknappheit tendiere er dazu, in Zukunft für vergleichbare Fälle keine gesonderte Schaltung der Straßenlaternen vornehmen zu lassen. Er werde sich mit dem Energieversorger über den technischen Aufwand und die Möglichkeiten austauschen.

Weniger oder keine Straßenbeleuchtung an Wohnstraßen?

Generell möchte er hinsichtlich der herannahenden Energiekrise bei der Beleuchtung Einsparmaßnahmen vornehmen. Er lasse zurzeit konzeptionell prüfen, an welchen Orten überhaupt noch eine Beleuchtung erfolgen sollte. „Vorbehaltlich der Prüfung könnte ein Ergebnis sein, die Straßenbeleuchtung lediglich an qualifizierten Straßen, im Bereich des Bahnhofes und an öffentlichen Plätzen vorzuhalten. Demnach würde sie in Wohnstraßen stark reduziert bis abgeschaltet werden.“

In Twistringen stehen laut Jens Bley auch die öffentlichen Liegenschaften auf dem Prüfstand. „Hier denken wir darüber nach, den Energiestandard abzusenken.“ Diesbezüglich seien allerdings die Bestimmungen des Arbeitsschutzes zu beachten. An der Stelle werde der Gesetzgeber gefordert sein, entsprechende Anpassungen beziehungsweise Ausnahmen zu erlassen. „Warmes Wasser halten wir im Rathaus bereits nicht mehr vor“, so Bley.

