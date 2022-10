Nachnutzung für Arztpraxis: Ergotherapie und Logopädie

An der Bahnhofstraße 31: Bettina Beutner-Wiecher mit ihrer Ergotherapie-Praxis sowie die Logopädinnen Kerstin Jürgens und Katrin Linde. © Privat

Die Räume der ehemaligen Hausarztpraxis des verstorbenen Dr. Martin Winter an der Bahnhofstraße 31 sind wieder besetzt. Dort praktizieren jetzt zwei Logopädinnen und eine Ergotherapeutin.

Twistringen - Die Drei sind alle auf einer Etage anzutreffen, arbeiten aber jeweils eigenständig. Eine Tür führt zu der Gemeinschaftspraxis der Logopädinnen Katrin Linde und Kerstin Jürgens: dem Ambulanten Behandlungs-Centrum für Logopädie, kurz ABC. Hinter der anderen Tür liegt das neue Reich der Ergotherapeutin Bettina Beutner-Wiecher.

Katrin Linde ist seit 2000 selbstständig und hatte ihre Logopädie-Praxis bisher an der Werner-von-Siemens-Straße. Auch Bettina Beutner-Wiecher ist samt ihrem Team beruflich umgezogen, allerdings nur ein paar Häuser weiter: Vorher war sie rund 20 Jahre an der Bahnhofstraße 18. Kerstin Jürgens hat neben ihrer Praxis in Brinkum jetzt in Twistringen eine Zweitpraxis eröffnet.

Vielfälttige Anwendungsfelder

Auch wenn die Frauen eigenständig arbeiten, so können sie sich mit ihrer Arbeit durch die räumliche Nähe auf Wunsch von Patienten gut ergänzen. Bei der Logopädie geht es zum Beispiel um die Behandlung von Sprech- oder Sprachstörungen, um Schlucktherapie oder die Behandlung auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen. Ergotherapeuten begleiten unter anderem Menschen, die durch Unfall, Krankheit, Verletzungen oder Entwicklungsverzögerungen körperliche, kognitive oder seelische Einschränkungen erfahren.

Sowohl bei Katrin Linde als auch Bettina Beutner-Wiecher und Kerstin Jürgens gilt: Termine nach Vereinbarung. Alle drei machen auch Hausbesuche bei Patienten.

Kontakt Katrin Linde: 04243 / 602588; Kerstin Jürgens: 04243 / 602587; Bettina Beutner-Wiecher: 04243 / 9427 15, www.ergotherapie-tw.de