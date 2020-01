Zahlreiche Gäste besuchen Twistringer Ranzenparty in der Volksbank

Twistringen - Von Sabine Nölker. „Ich bin begeistert“, so Jugendberater Steffen Thamm am Samstag während der Twistringer Ranzenparty der Volksbank. Er hat die Veranstaltung nicht nur organisiert, sondern moderiert sie auch. In seinen Augen ist sie eine „tolle Geburtstagsparty“ geworden – schließlich wird die Veranstaltung zum zehnten Mal ausgerichtet.

Bereits am Eingang erwartet die Gäste ein Polizeiauto. Hauptkommissar Ingo Müller erklärt, wie man die Sirene anstellt und gibt Dienstausweise an die Kinder aus. Weiter geht es in die bunt geschmückte Schalterhalle, die kaum wiederzuerkennen ist. Die Mitarbeiter der Volksbank haben sie über Nacht in ein Paradies für Kinder verwandelt. Etliche Mitmachaktionen warten auf die Mädchen und Jungen, ein buntes Showprogramm sorgt für Kurzweil. Aber auch Gesundheit und Sicherheit kommen nicht zu kurz.

„Daumen hoch für diese Veranstaltung“, lobte Benjamin Morré aus Diepholz. Für seine Tochter Mia ist es ein ganz besonderer Tag. Endlich darf sie sich ihren ersten Schulranzen aussuchen. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer älteren Schwester Lina sowie den Großeltern ist sie nach Twistringen gefahren. „Mia hat sich im Internet schon drei Modelle ausgesucht, die sie hier nun anprobieren möchte“, erklärt Morré. Erfahren habe er von der Ranzenparty aus der Kreiszeitung. „Wir kaufen lieber beim Fachhändler, und das Rahmenprogramm war vielversprechend.“

Mia probiert einige Ranzen aus, hat aber ihr Auge bereits auf einen ganz besonderen geworfen. Fachliche Beratung erfährt die Familie durch Bettina Schwarze, Inhaberin von Dauelsberg. „Ich habe selten von einer Veranstaltung gehört, wo man so viele unterschiedliche Modelle angucken und ausprobieren kann“, lobt Morré.

Auch Oles Mama ist begeistert. Ihr Jüngster hat sich bereits für ein Modell entschieden. Und während Mama an der Kasse wartet, läuft Ole schon mal los, um die zahlreichen Angebote auszuprobieren. „Ein Kauf übers Internet kam für uns gar nicht in Frage“, so die 41-Jährige. „Ein Schulranzen muss anprobiert und von Fachkräften auf Sitz und Rückenfreundlichkeit überprüft werden.“

Die künftigen Erstklässler kommen an diesem Morgen nicht nur aus Twistringen und Diepholz, sondern auch aus Beckeln, Bassum und Harpstedt. Und so bilden sich unter anderem am Stand fürs Kinderschminken Schlangen.

Auch die Stände der Ergotherapeutischen Praxis von Bettina Beutner-Wiecher, des Arbeitskreises Mundhygiene sowie der Verkehrswacht Hoya freuen sich über den Andrang. Die Landfrauen haben sich in diesem Jahr etwas besonderes ausgedacht. Bei ihnen können die Kleinen eigene Haferflocken mit einer Kornmühle herstellen. Und auch der Apfelschäler kommt nicht zum Stillstand. Bereits nach zwei Stunden müssen Äpfel nachgeordert werden.

Die Sitzgelegenheiten im hinteren Bereich der Volksbank sind permanent besetzt. Dort genießen die Gäste neben dem italienischen Eis des Central-Cafés ebenso die Snacks und den Kaffee der Bäckerei Weymann. In den Büros haben sich das Augenoptik-Fachgeschäft Pille, die Fotografin Martina Kerk sowie das Zweiradcenter von Heiner Heuermann ausgebreitet.

Im Büro des Voba-Filialleiters Birger Schröder erklingen an diesem Morgen ganz andere Töne. Der Twistringer Spielmannszug bietet die Gelegenheit, sich an den Instrumenten auszuprobieren. Und überall gibt es Stempel. Denn die Volksbank lobt bei dem Gewinnspiel mit der Firma Dauelsberg drei Preise aus. Gutscheine im Wert von 100, 50 und 25 Euro. Die Gewinner werden in Kürze benachrichtigt. Am Glücksrad gibt es hingegen Sofortgewinne in Form von Eisgutscheinen, dem Kochbuch für Kinder der Landfrauen und noch vieles mehr.

Auch Sam, das Maskottchen des Primax-Clubs der Volksbank, schaut vorbei. Er steigt sogar in den Korb des Leiterwagens der Feuerwehr – will aber lieber nicht hochfahren. In diesem Jahr ist die Feuerwehr Twistringen anlässlich des Geburtstags der Ranzenparty mit zwei Fahrzeugen erschienen.