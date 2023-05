Nach Überfall auf Tankstelle in Twistringen: Zwei 18-Jährige festgenommen

Von: Marcel Prigge

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Twistringen vermeldet die Polizei Fahndungserfolg: Zwei 18-Jährige sind festgenommen worden.

Twistringen – Nach einem Monat der Ermittlungen sind zwei Tatverdächtige festgenommen. Der Vorwurf: Sie hätten am frühen Morgen des 5. Aprils 2023 eine Tankstelle in Twistringen im Landkreis Diepholz überfallen. Die zunächst Unbekannten flüchteten mit der Beute, sie konnten nicht ausfindig gemacht werden. Jetzt berichtet die Polizei: Es könnten zwei 18-Jährige gewesen sein.

Zwei 18-Jährige festgenommen: Sie sollen im April eine Tankstelle in Twistringen überfallen haben

Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz drohte einer der Männer der Tankstellen-Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Der zweite Täter bediente sich derweil an den E-Zigaretten, die er in eine mitgebrachte Tasche steckte. Auch das Bargeld wurde in der Tasche verstaut, bevor beide zu Fuß aus der Tankstelle in Richtung Innenstadt flüchteten.

Zwei tatverdächtige 18-Jährige sind im Landkreis Diepholz festgenommen worden. Sie sollen eine Tankstelle in Twistringen überfallen haben. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbol

Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter flüchten. „Durch umfangreiche Ermittlungen im Umfeld der Tankstelle und Zeugenvernehmungen, sowie Internetrecherchen konnten zwei 18-jährige Männer von Ermittlern der Polizei identifiziert werden“, heißt es nun vonseiten der Polizei. Am Mittwochnachmittag, 3. Mai 2023, konnten die beiden dringend Tatverdächtigen in Barnstorf von der Polizei lokalisiert und festgenommen werden.

Beute, Bekleidung und Handys sichergestellt: Einer der 18-Jährigen muss in Untersuchungshaft

Im weiteren Verlauf wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, berichten die Beamten weiter. Hierbei konnte die Polizei tatrelevante Bekleidung und Handys, sowie Teile der Beute auffinden und beschlagnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Tatverdächtiger am Mittwochabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Der Zweite ist am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den 18-Jährigen in Untersuchungshaft schickte.