Nun stärkster Viehverbund im Land

Von: Anke Seidel

Dieses Bild wird seltener, weil die Zahl der Schlachtschweine sinkt. © Lars Klemmer/dpa

Der hart umkämpfte Fleischmarkt lässt Landwirte und Vermarkter enger zusammenrücken. In Twistringen hat das erneut zu zwei Fusionen geführt. Zum Raiffeisen-Viehverbund kommen nun zwei weitere Erzeugergemeinschaften aus dem Osnabrücker Raum hinzu.

Twistringen – Es ist ein historischer Schritt, der die Position des Raiffeisen-Viehverbunds RVV (eingetragene Genossenschaft) enorm festigt: Nach der Fusion mit der Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh (EGO) und der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel (EGF), beide Genossenschaften im Raum Osnabrück, ist der RVV die stärkste Viehvermarktung Niedersachsens, wie die Verantwortlichen betonen.

Der RVV in Twistringen ist nun eine Drehscheibe für 1 200 Landwirte, die mehr als drei Millionen Tiere vermarkten wollen – Schlachtschweine und Ferkel, aber auch Rinder. Nach Status quo wären es rund 600 000 Tiere mehr. „Aber wir gehen von einem Rückgang von zehn Prozent aus“, blickt RVV-Geschäftsführer Patrick Wilkens auf einen gnadenlos umkämpften Markt. Weil die Nachfrage nach Schweinefleisch spürbar zurück gegangen sei, passe sich die Produktion an.

Will heißen: Während zwischen Januar und April 2020 noch 18,33 Millionen Schweine in Deutschland geschlachtet worden waren, betrug die Zahl im gleichen Zeitraum 2022 nur noch 15,8 Millionen – ein Minus von fast drei Millionen. Schon 2021 war die gewerbliche Schweinefleischerzeugung um 2,9 Prozent gesunken, der bundesdeutsche Schweinebestand um 9,4 Prozent geschrumpft. Dabei wurden die Fleischprodukte im Schnitt für 7,18 Euro pro Kilo an der Ladentheke verkauft, aber die Erzeuger bekamen nur 1,52 Euro pro Kilo. Macht eine Differenz von 5,66 Euro.

Landwirte und RVV hoffen nach dem Schrumpfungsprozess auf eine Umkehr und auf damit wieder steigende Erzeugerpreise. Doch das hängt entscheidend vom Verhalten der Verbraucher ab, die auch ausländische – und nicht nach deutschen Standards produzierte – Fleischprodukte kaufen könnten. Ein Indiz dafür ist möglicherweise der um 5,1 Prozent gestiegene Schweinebestand in Spanien.

Um ihre Position am Markt zu stärken, haben sich im Laufe der Jahre sechs Erzeugergemeinschaften im RVV zusammengeschlossen. Mit dem Fusionspartner EGO nun auch eine, die selbst einen Schlachthof in Georgsmarienhütte betrieben hatte. Das habe sich nicht mehr gelohnt, so Patrick Wilkens. Deshalb sei der Schlachthof an den Fleischproduzenten Steinemann in Steinfeld verkauft worden.

Mit der Fusion brachte die EGO aber ihren Anteil von 38 Prozent an der Wurstmanufaktur Kinnius ein, Partnerin aus Schlachthof-Zeiten. Damit ist der RVV nun an der Qualitätswurstwaren-Produktion beteiligt. Hauptaufgabe der Organisation mit 99 Mitarbeitern ist jedoch die Schweinevermarktung zu bestmöglichen Konditionen. Weil Unabhängigkeit dabei ein wichtiger Faktor ist, arbeitet der RVV mit insgesamt 16 Schlachthöfen in der Region zusammen – und nicht nur mit einigen wenigen.

„Wir haben zurzeit ein Feuerwerk der Verunsicherung in allen Bereichen der Landwirtschaft“, so Heinrich Meyer-Hanschen als RVV-Aufsichtsratsvorsitzender, „speziell in diesen Zeiten ist eine starke und solide Genossenschaft ein Fundament, auf das die Mitglieder bauen können“. RVV-Vorstandsvorsitzender Stefan Meyer: „Diese Kooperation bietet uns die Möglichkeit, den Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Landwirtschaft zu entgegnen.“

Jeweils einstimmig, also mit 100 Prozent, hatten die Mitglieder des RVV sowie der EGO und der EGF die Verschmelzung beschlossen. Vertreter aller drei arbeiten jetzt im Vorstand und Aufsichtsrat des RVV mit.

Der RVV in Zahlen Nach der Fusion rechnet der Raiffeisen-Viehverbund (RVV) pro Jahr mit einem Umsatz von rund 360 Millionen Euro und mehr als drei Millionen vermarkteten Tieren. Sein Eigenkapital beträgt rund 16 Millionen Euro. Geschäftsführer Patrick Wilkens wies während der Generalversammlung darauf hin, dass der RVV seinen Marktanteil behaupten und in einzelnen Segmenten sogar weiter ausbauen konnte. Das bewies der Jahresabschluss 2021 mit einem Gewinn von 345 038,63 Euro (nach Steuern). Daraus zahlt der RVV eine Dividende von 3,5 Prozent auf die Geschäftsanteile der Mitglieder. 2021, also vor der Fusion, hatte der RVV rund 1,3 Millionen Schweine und 1,34 Millionen Ferkel sowie knapp 40 000 Rinder vermarktet – insgesamt mehr als 2,7 Millionen Tiere. Zusammen mit den sonstigen Erlösen ergab sich ein Gesamtumsatz von 277 Millionen Euro.

