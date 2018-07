Nach Frust um Frauenfrage: Linke wählt neuen Vorstand

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Nach einer Zerreißprobe und Querelen um die Geschlechtergerechtigkeit hat der Kreisverband der Linken einen neuen Vorstand gewählt – und vier Posten ausschließlich mit Männern besetzt. Weil laut Quotenregelung der Partei aber mindestens die Hälfte der Vorstandsposten mit Frauen besetzt sein muss, fehlen dem Kreisverband jetzt vier Funktionsträgerinnen. Das Problem: Der insgesamt 36 Mitglieder starke Kreisverband hat nur neun Frauen in seinen Reihen.

Dabei stand bisher mit Ulrike Lampa-Aufderheide eine Frau als Sprecherin an der Spitze – gemeinsam und gleichberechtigt mit Henry Rohde. Doch sie ist raus: Ulrike Lampa-Aufderheide konnte sich bei der Wahl zur stellvertretenden Schatzmeisterin nicht durchsetzen. „Sie hat nur 36 Prozent der Stimmen erhalten, hätte aber mindestens 50 Prozent haben müssen“, sagt der neue Vorstandssprecher Martin Stricker.

Er hat nun einen der wichtigsten Posten im Kreisverband übernommen. Dabei war der 47-Jährige Ende März von allen seinen politischen Ämtern zurückgetreten – und hatte dem Kreisverband enttäuscht den Rücken gekehrt. Der Grund: anhaltende Querelen um die Geschlechtergerechtigkeit. Stricker fühlte sich damals in die frauenfeindliche Ecke gestellt und klagte darüber, dass den Männern im Kreisverband bei ablehnenden Beschlüssen unterstellt würde, sie seien grundsätzlich gegen Frauen (wir berichteten).

Bis zu seinem Rücktritt war Stricker Mitgliederverwalter und stellvertretender Schatzmeister gewesen – ein Posten, den jetzt der bisherige Sprecher Henry Rohde übernommen hat. Auch er hatte im März seinen Rücktritt erwogen und sich über den Ton seiner Sprecher-Kollegin beschwert.

Acht Funktionsträger

Der Frust um Frauenfragen und die offensichtlich verhärteten Fronten führten am Ende zu drei Rücktritten im Vorstand. Nach Martin Stricker und schließlich auch Henry Rohde gab außerdem Kreisschatzmeister Jürgen Loesbrock sein Amt zurück – dem Kreisverband drohte die Handlungsunfähigkeit.

Deshalb wählte der Kreisverband mit Unterstützung des Landesvorstands einen neuen Vorstand. Genau der besteht jetzt aus acht Funktionsträgern, bisher waren es sechs. Diese Erhöhung sei eine Anregung des Landesvorstands gewesen, sagt Stricker. So habe man einen geschäftsfähigen Vorstand wählen können. Den Posten des Kreisschatzmeisters hat dabei wieder Jürgen Loesbrock übernommen. Neu im Gremium: André Fieseler als stellvertretender Sprecher.

Ulrike Lampa-Aufderheide hatte laut Martin Stricker nicht persönlich an der Wahl teilgenommen, sondern sich per E-Mail „beworben“. Auf diesem Wege sei ihr auch ihre Nicht-Wahl mitgeteilt worden. Die bisherige Sprecherin war gestern nicht für eine persönliche Stellungnahme zu erreichen.

Martin Stricker wünscht sich vor allem eines: „Dass wir uns wieder auf die politische Arbeit konzentrieren können.“ Dazu gehöre auch Gelassenheit, signalisiert der neue Sprecher: „Man muss sich nicht jeden Schuh anziehen, der einem hingeworfen wird.“

Öffentliche Versammlung

Erste Aufgabe des Vorstands wird es sein, Kandidatinnen für die vier Frauen-Vorstandsposten zu gewinnen. Stricker wirbt bereits dafür – und empfiehlt interessierten Frauen, sich im Internet über den Kreisverband der Linken zu informieren (www.die-linke-kv-diepholz.de). „Unsere Mitgliederversammlungen sind immer öffentlich“, lädt er zur Teilnahme ein. Der Kreisverband tagt am Freitag, 13. Juli, um 19 Uhr im Twistringer Hotel „Zur Börse“.

Kommentar von Anke Seidel

Frauen händeringend gesucht:

Die Qual mit der Quote

Der Vorstandswechsel im Kreisverband der Linken ist keine Überraschung. Zu tief waren die Gräben und zu verhärtet die Fronten nach den Auseinandersetzungen um die Geschlechtergerechtigkeit. Zu kitten war da nichts mehr. Dass aber ausgerechnet das Thema Geschlechtergerechtigkeit dazu geführt hat, dass es im Vorstand statt bisher einer nun gar keine Frau gibt, ist Realsatire – genau wie die Tatsache, dass die Linken händeringend vier Frauen für ihre vakanten Vorstandsposten finden müssen. Davon gibt es aber nur neun im gesamten Kreisverband.

Rechnerisch bekommt also jede Zweite ein Vorstandsamt. Das allerdings ist eine Quote mit absolutem Ausnahme-Charakter. Sie führt das eigentliche Ziel ad absurdum. Natürlich darf es bei der Vergabe von Ämtern und Funktionen keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben. Gleichberechtigung ist selbstverständlich. Aber sie ist eine innere Haltung und bedingt gegenseitigen Respekt. Das lässt sich nicht verordnen. Es ist eine Qual mit der Quote, denn das Dilemma der Linken im Landkreis beweist: Gut gemeint ist nicht gut gemacht, wenn allein ein starres Raster zählt.