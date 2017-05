Marion Cheema betreibt seit Oktober das Bistro im Twistringer Bahnhof. Zusätzlich öffnet sie ab Juni an den Wochenenden auch die Gaststätte. Offizielle Einweihung ist am Samstag, 3. Juni, ab 20 Uhr mit einer Karaoke-Party. - Foto: Michael Walter

Twistringen - Von Michael Walter. Die Euphorie war groß vor einem halben Jahr: Endlich wieder ein bisschen Leben im Twistringer Bahnhof. Im Oktober hatte Marion Cheema den alten Kiosk im Bahnhofsgebäude übernommen und in ein einfaches, aber sauberes und freundliches Bistro verwandelt. Inzwischen hat sich Ernüchterung breit gemacht: Es läuft nicht so, wie es laufen müsste.

Der 60-Jährigen mangelt es an Kundschaft. Speziell die Einheimischen lassen sich nur selten bis gar nicht bei ihr blicken. Und von dem, was sie an Bahnreisende verkauft, kann sie kaum leben.

Wie weit steht das Wasser denn bereits? „Noch nicht bis zum Hals“, sagt Cheema und kann über die Situation noch lachen. „Aber es steigt.“ Und das ist das Problem. „Es muss sich etwas ändern. Wenn es so weiter läuft, wie bisher, schaff ich vielleicht noch das volle Jahr bis zum Oktober.“

Damit sich etwas ändert, zieht Marion Cheema alle Register, die sie ziehen kann. Morgens bietet sie belegte Brötchen, Kaffee und Tee an, mittags hausgemachte Salate und Frikadellen sowie täglich frisch gekochte wechselnde Tagesgerichte. „Die koche ich alle selber“, betont sie. Darüber hinaus gibt es Imbiss-Standards wie Hot Dogs, Burger oder Currywurst mit Pommes. Sechs Tage die Woche ist sie von 6 bis 18 Uhr vor Ort. „Nur am Sonntag nicht. Da mache ich erst um zehn auf.“

An den Wochenenden ist sie allerdings auch abends da: Seit vier Wochen hat Marion Cheema samstags und sonntags probehalber abends die angeschlossene Gaststätte in Betrieb. Seitdem hat sie sich immerhin schon einen kleinen Gästekreis aufgebaut, der zum Dart- oder Billardspielen zu ihr kommt. Diese Ansätze sind so vielversprechend, dass sie die Kneipe jetzt regelmäßig öffnen möchte. Offizielle Einweihung ist am Samstag, 3. Juni, mit einer Karaoke-Party ab 20 Uhr.

Ob das reicht, um das Ruder rumzureißen, weiß Marion Cheema nicht zu sagen. Fakt ist: Eigentlich müsste sie ihren Umsatz tagsüber unter der Woche machen. Doch da schwächelt es. „Die Leute von der Nordwest-Bahn kommen regelmäßig zum Mittagessen“, erzählt sie. „Aber von den paar Portionen Mittagstisch allein kann ich nicht existieren.“

Wie geht es nun weiter? Marion Cheema wirkt ein wenig ratlos. „Mehr als Werbung machen kann ich auch nicht“, sagt sie. „Bahnhof und Kiosk hatten früher einen sehr schlechten Ruf. Das soll ganz schlimm gewesen sein, was sich hier für Leute aufgehalten haben. Aber ich lebe jetzt seit über 15 Jahren in Twistringen und habe diese Zeiten nicht mehr selbst erlebt.“

Marion Cheema hofft, dass die Twistringer ihr eine faire Chance geben. „Wenn sie nicht kommen, können sie doch gar nicht wissen, wie es hier ist.“