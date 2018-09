Mehr als 400 Besucher feiern die Bands: Musiker „rocken die Anna“

Twistringen - Von Sabine Nölker. Zum Sommer gehören Open-Air-Veranstaltungen einfach dazu. Und es müssen nicht immer die großen sein, die für ein Erlebnis der besonderen Art sorgen. So wie das Open-Air „Rock die Anna“, dass am Freitag mehr als 400 Besucher in den Innenhof der St. Anna-Kirche lockte und begeisterte.

Der Innenhof zwischen Kirche und Pfarrzentrum hat einen ganz besonderen Charme. Die Organisatoren der Katholischen Jugend Twistringen wussten diesen ins rechte Licht zu rücken. Eine Bühne vor dem Balkon, drum herum Sonnenschirme und Stehtische, Theken mit Getränken und Speisen, die toll arrangiert worden waren. Und mittendrin eine Schar Musikbegeisterter, die jede der fünf Bands bejubelte. „Ihr habt den geilsten Bandnamen des Abends“, lobte Mock die jüngsten Rockmusiker der Band „SAR – Sch… auf Rotkohl“. „Mit diesem Namen macht ihr bestimmt Karriere.“

Aber es war nicht nur der Name. Denn mit ihren zehn bis zwölf Jahren hatten Tom, Finn, Urs und Johannes schon mächtig was drauf. Mit Songs wie „I´m A Wanderer“, und „Zombie“ sorgten sie für den richtigen Einstieg beim Publikum. Da durfte Lehrer Hubert Kramer schon stolz sein auf seine Jungs.

+ Die jüngsten Rockmusiker des Abends: die Band „SAR“.

Auch die nachfolgende Band wird von dem Musiker seit einigen Jahren betreut. Blacktron hat sich bereits einen Namen in der Twistringer Musikszene gemacht. Wer beim ersten „Rock die Anna“-Abend vor zwei Jahren dabei war, merkte am Freitag schnell, was für eine positive Entwicklung die vier Jungs gemacht haben. „Highway To Hell“ und „I Love Rock´n´Roll“ waren nur zwei der Lieder, die Fabian ins Mikro schmetterte. Drummer Feo legte an diesem Abend ein tolles Solo hin, Bassist Jannis und Gitarrist Luca taten es ihm nach. „Der Nachwuchs ist gesichert“, freute sich Maik Theißen, der ab diesem Jahr das Konzert mit betreut.

Mit den Klängen der Filmmusiken zu Star Wars und Titanic kündigten sich die Jungs von Breathing Punx an. Alle vier sind Vollblutmusiker, die an jedem Wochenende von Auftritt zu Auftritt tingeln. Und das neben Schule und Studium. Mit ihren eigenen Deutschpunk-Songs und Klassikern wie „Hurra, hurra die Schule brennt“ kamen sie vor allem beim jungen Publikum an. Die etwas Älteren erlebten gleich darauf eine Zeitreise zurück in die 80er-Jahre, als mit „Wednesday Overdrive“ Andree und Henning Brunkhorst, Gerd Hartjens sowie Mike Ellerhorst die Bühne rockten. U2 und AC/DC erlebten ein grandioses Comeback.

Last but not least war es die Osnabrücker Band „Toni Trash“ die mit ihrem Auftritt den Schlusspunkt setzte. Schon mehrfach ausgezeichnet stand ein Quartett auf der Bühne, das mit seinem kraftvollen Alternativ Rock so richtig abging.

„Eine tolle Veranstaltung“, lobte am Ende René Beckmann, Vorsitzender der Freunde der Alten Ziegelei. „Ich bin begeistert von den Bands und dem Publikum!“

Die Thekenteams waren gut eingespielt, es gab kaum Schlangen davor. „Wir dürfen nicht stillstehen, wir müssen solche Events weiterleben“, so das Fazit Theißens, der Mut machte, dass es eine dritte Auflage von „Rock die Anna geben wird“.