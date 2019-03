Musikalische Reise um die Welt mit dem Blasorchester

Twistringen – „Ready for take off“: Mit diesen Worten gab Gerrit Huntemann am Samstagabend den Start des Frühjahrskonzerts des Twistringer Blasorchesters im Forum des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums in Twistringen frei. Die Gäste begaben sich gemeinsam mit dem Orchester auf eine 80-minütige Reise um die Welt. Mit den Piloten Oscar Alemany Lopez und Susanne Milkus flogen Crew und Besucher einmal rund um den Erdball.

Als Dirigent Alemany Lopez aus dem Sommerurlaub zurückkehrte, hatte er die Idee für das Motto des Frühjahrskonzerts im Gepäck. In Anlehnung an den Jule-Verne-Klassiker begann die Umsetzung des Mottos, unter anderem mit der Anschaffung neuer Noten. Dass sich diese Investition gelohnt hat, bewies der Erfolg des Konzerts.

Das Publikum im voll besetzten Forum ging von Anfang an mit, sparte nicht an Applaus und forderte am Ende lauthals „Zugabe“. Die Musikerinnen und Musiker erfüllten selbstverständlich diesen Wunsch. Zum Song „Berliner Luft“ liefen die Kinder des Orchesternachwuchses mit den Fahnen der Länder ein, die an diesem Abend musikalisch bereist wurden.

Dann startete die Weltreise auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg, „der Dank einer Twistringer Baufirma endlich fertiggestellt ist“, so Moderator Huntemann, Richtung Norwegen. Aus der 1874 von Edvard Grieg komponierten „Peer Gynt Suite Nr.1“ erklang die Melodie der „Morgenstimmung“ und entführte die Anwesenden in eine norwegische Märchenlandschaft mit glitzernden Fjorden und dunklen Bergmassiven. Über London und Spanien ging es weiter nach Argentinien – ein sehnsuchtsvoller Tango für Blasorchester mit Klarinetten-Solo kam zu Gehör.

Das Orchesterchen und Lipps & Sticks, der Nachwuchs des „großen“ Orchesters, begeisterte unter der Leitung von Milkus die Reisenden gleich darauf mit „Don´t cry for me Argentina“, „Pirates of the Carribbean“ sowie „Marcha della Playa“ und „Theme from New York, New York“.

Nach der Pause, in der die ehrenamtlichen Unterstützer des Orchesters Getränke und kleine Snacks reichten, hatte die Reisegesellschaft Japan erreicht. Mit „Blossom in a Japanese Garden“ ging es weiter nach Afrika und damit zur Filmmusik „Out of Africa“.

Über „Lawrence of Arabia“ und die „Armenischen Tänze“ von Alfred Reed erreichte man Ungarn. Die Ungarischen Tänze von Johannes Brahms begeisterten die Anwesenden ebenso sehr, wie „La Vita é Bella“.

Nach dem „Hofkonzert mit Strauss“ kehrte man nach Deutschland zurück – in die Zeit der Neuen Deutschen Welle. Traditionell endete der Abend mit dem gemeinsamen Singen des Lieds „Mein Twistringen“ und den Zugaben. sn