Musik und viel drumherum

Brenndorf Family Day: Erfolgreicher Erstversuch in Twistringen

+ Livemusik, Musik aus der Konserve und jede Menge drumherum sorgten beim ersten Brenndorf Family Day auf dem Gelände der Alten Ziegelei in Twistringen für eine ausgeprägte Wohlfühlatmosphäre. - Foto: Sabine Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Bereits am frühen Nachmittag war abzusehen: Der Brenndorf Family Day wird ein Erfolg. Ausgeprägte Wohlfühlatmosphäre herrschte dank toller Live- und DJ-Musik an der Alten Ziegelei. Die Organisatoren der Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT) und die Freunde der Alten Ziegelei hatten genau richtig gelegen mit ihrer Idee, einmal neue Wege zu beschreiten.