Mit Musik und bestem Butterkuchen

Heiligenloh - Von Sabine Nölker. „Schön war‘s und voll“, so das Fazit des Orgateams des inzwischen 30. Bauernmarkts rund um den Göpel. Das neunköpfige Team hatte erneut für ein breitgefächertes Angebot gesorgt. Traditionell standen handgefertigte und selbstgemachte Produkte und Spezialitäten im Vordergrund. Insgesamt waren es 74 Anbieter, die zum Bummeln, Kaufen und Schauen einluden.

Traditionell wurde der Bauernmarkt mit einem Gottesdienst unter Leitung von Anke Orths eingeleitet. 1990 hatte der Landfrauen-Verein den Bauernmarkt ins Leben gerufen, der seit 2005 von der Freiwilligen Feuerwehr weitergeführt wird. Aktuell haben Jürgen Schiller, Nele Sander und Ortsbrandmeister Carsten Schütte „den Hut auf“, werden aber noch von sechs weiteren Kameraden intensiv unterstützt. „Aber kurz vor dem Markt, am Veranstaltungstag und danach helfen alle mit. Inklusive Partnerinnen und Partner“, erklärt Schiller. „Ohne sie alle ginge das gar nicht.“

Auch den Anliegern rund um den Göpel gebührt großer Dank, stellen sie doch ihre Gärten und teilweise Häuser für den Markt zur Verfügung oder beteiligen sich aktiv. Wie die Familie Bauermeister und Freunde, die im alten und neu aufgebauten Backhaus Burgunderbraten und Butterkuchen anbieten. Harald Runge ist an diesem 30. Bauernmarkt für das Anheizen des alten Ofens zuständig. „Ich muss dafür sorgen, dass er 190 Grad erreicht, damit ab 15 Uhr der Butterkuchen fertig ist.“ Während er das tut, verkauft die Familie den letzten Braten, der am Ende erneut restlos ausverkauft ist.

Derweilen erklingt Musik vor dem Backhaus, der die Menschen an den voll besetzten Tischen lauschen. Zum 30. Bauernmarkt haben die Organisatoren den Heiligenloher Musiker Rainer Wölk gewinnen können, der unter anderem irische Musik, amerikanischen Folk, Blues sowie deutsche Schlager und plattdeutsche Lieder zum Besten gibt. Dabei begleitet er sich selber auf Gitarre oder Geige.

Auch die Jüngsten haben ihren Spaß und vergnügen sich am Spielemobil oder suchen neues Spielzeug auf dem Kinderflohmarkt.

Die Besucher tummeln sich vor den Ständen, entdecken auch die sechs „Neuen“, und so mancher geht mit vollgefüllten Taschen nach Hause. Bücher, Deko für den Garten und fürs Haus, gestrickte Socken und von den Neuen Traumfänger, Uhren und Schmuck aus Münzen finden ihre Abnehmer. „Es gibt immer mehr Anfragen, als wir unterbringen können“, so Schiller nicht ohne Stolz. „Viele buchen bereits beim Bezahlen fürs nächste Jahr, damit ihnen der Platz sicher ist.“

Doch damit es für die Besucher so reibungslos läuft, gehört eine große Portion Arbeit für die Organisatoren dazu. „Werbung, Pressearbeit, Getränke bestellen, die Technik und nicht zuletzt Kuchenspenderinnen zu finden, sind nur einige der Dinge“, so Nele Sander, der Lehrling im Dreigestirn. „In diesem Jahr sind es 60 Torten und Kuchen, von denen am Ende so gut wie nichts übrig blieb.“ Und so sei nach dem Bauernmarkt auch gleichzeitig vor dem Bauernmarkt, der erst im kommenden Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert.