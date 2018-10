Fetter Seeed-Tribute zum Ende der Ziegelei-Saison

Music Monks in Twistringen

+ © music-monks.com Haben sich in Schale geworfen: die Music Monks. © music-monks.com

Twistringen - Von Theo Wilke. Ein Abend mit Reggae, Dancehall, Dub, Ska, funk, Hip-Hop: Als Deutschlands erste und einzige Seeed & Peter Fox Tribute Band bitten die Music Monks aus dem Rhein-Main-Gebiet am Sonnabend, 27. Oktober, zum Tanz in der Alten Ziegelei in Twistringen. Sie beschließen die Konzertsaison 2018 an der Grabhorststraße.