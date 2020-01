Münzen, Roboter und ein Hubschrauber

Grundsteinlegung auf der Baustelle der Grundschule am Markt in Twistringen

+ In 100 Jahren könnte Schule so aussehen, meinen die Jungen und Mädchen der Klasse 4 b am Markt.

Twistringen - Von Theo Wilke. Windböen fegen in der zweiten Grundschulpause über die Baustelle am Markt in Twistringen. Kurz lugt die Sonne durch dunkle Regenwolken. Im Schutz der ersten Grundmauern für den Erweiterungsbau wird am Mittwochmorgen symbolisch der Grundstein gelegt. Bis zum Herbst soll das neue Schulgebäude mit Mensa und zusätzlichen Klassenräumen bezugsfertig sein. Rund 3,4 Millionen Euro nimmt die Stadt Twistringen dafür in die Hand.