Motorradfahrer in Twistringen tödlich verunglückt

Twistringen - Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Twistringen tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Diepholz auf der Straße Bockelskamp (Kreisstraße 103) im Ortsteil Stelle. Am Dienstag gegen 20 Uhr sei der Mann, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve zu Fall gekommen. Der 22-Jährige rutschte zunächst gegen zwei Weidpfähle und dann gegen einen Baum in der angrenzenden Wiese.

Trotz der Reanimation der Rettungskräfte verstarb der 22-Jährige noch an der Unfallstelle, heißt es vonseiten der Beamten. Für die Unfallaufnahme und die ersten Ermittlungen der Polizei musste die K103 voll gesperrt werden.

