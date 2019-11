Nacht vorbei um halb drei: Twistringer Bauhof ist vorbereitet auf den Winterdienst

Rund 70 Tonnen Streusalz liegen in einer Halle im Oberdorf auf dem Gelände des Bauhofs der Stadt Twistringen. Der Winter kann kommen. Die ersten kleinen Nachtfröste gab es schon. Seit Montag gilt Bereitschaftsdienst für die zwölf Beschäftigen auf dem Bauhof.

Twistringen - „Morgens um halb drei schaut einer von uns nach draußen und entscheidet, ob wir rausfahren müssen“, erklärt der 32-jährige Daniel Bansemer die Arbeitsweise.

Nach dem Winterdienstplan sind die Mitarbeiter jeweils zu zweit in drei Gruppen eingeteilt. Der Bereitschaftsdienst läuft jeweils von Montag, 7 Uhr, bis zum nächsten Montag, 7 Uhr.

Der Bauhof ist mit den 70 Tonnen Streusalz gut eingedeckt. Sollte das Wetter sehr extrem werden, und es sei viel Salz nötig, dann „können wir nachbestellen“, kommt aus der Runde der Kollegen. Vor ein paar Jahren habe es einen Engpass gegeben, da sei im Januar schon kein Streumittel mehr vorhanden gewesen. Dies sei jetzt aber nicht zu befürchten, so Bansemer.

„Da war man am Ende seiner Kräfte“

Der 47-jährige Enno Remmert erinnert sich noch gut an seine Zeit bei der Bassumer Straßenmeisterei. Vor Jahren gab es einen schlimmen Winter. „Das ging auch schon an die Substanz. Bei heftigen Schneeverwehungen waren wir rund um die Uhr im Einsatz. Da war man am Ende seiner Kräfte“, sagt Remmert.

Mit dem 20 Jahre alten Unimog, der 2020 durch einen neuen ersetzt wird, werden im Stadtgebiet bei Glatteis und Schnee die großen Straßen abgestreut, insbesondere auch dort, wo die Schulbusse verkehren, und wo nötig auf den Nebenstrecken.

Mit dem kleinen Traktor werden Geh- und Radwege freigehalten. Außerdem ist morgens eine Handstreu-Kolonne unterwegs, um etwa Zebrastreifen freizuhalten.

Vorbereitung auf Weihnachtsmarkt läuft

„Bis 7 Uhr morgens müssen wir die Schulstrecken geräumt haben“, sagt Daniel Bansemer. Deshalb sei auch keine Zeit für die Außenbereiche. Darum wird die Firma BMS aus dem Ortsteil Borwede im Auftrag der Stadt den Außenbereich abdecken und Straßen abstreuen oder auch freiräumen. Zurzeit ist der Bauhof mit Laub beseitigen, mit Rückschnittarbeiten in den Grünbereichen und dem Reinigen von Gullys beschäftigt. Die Vorbereitungen für die städtische Weihnachtsbeleuchtung sowie den Weihnachtsmarkt laufen auch schon. Wo es wettermäßig noch möglich ist, werden Straßenschäden beseitigt.