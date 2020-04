Momsen will in Urlaub

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Twistringer Kultur liegt in Zeiten von Corona auf Eis. Bewegt sich trotzdem noch etwas? Vielleicht hinter den Kulissen, und wird im Kurt-Team (Kultur und Unterhaltung Raum Twistringen) schon mal geplant für die Zeit nach der Krise? „Eigentlich passiert gar nichts, es gibt keine Versammlungen. Wir möchten uns aber mit den Ehrenamtlichen im Mai treffen und besprechen, wie es weitergehen kann“, sagt Daniel Kannewischer. Der 39-Jährige ist seit Februar der neue Kulturbeauftragte der Stadt Twistringen.

Der Corona-Ausbruch hat nach eigenen Angaben Neuling Kannewischers „richtigen Start“ in der Kultur verhindert. Seitdem pflegt er allerdings den steten Kontakt mit den Ehrenamtlichen der Kurt-Arbeitsgemeinschaft.

„Wir möchten im Mai überlegen, wie die zunächst eingefrorenen Geldmittel aus dem Kulturtopf genutzt werden können und wie wir die Zeit bis zum Herbst nutzen“, erklärt der Kulturbeauftragte. Er hatte den Posten von Susanne Knabe übernommen.

Im Mai werde, so erläutert Kannewischer auf Nachfrage, auch um eine mögliche Homepage für Kurt sowie um eine langfristige Ausrichtung der städtischen Kultur gehen. Außerdem wisse keiner heute, ob es im August oder September wieder kulturelle Veranstaltungen und Events geben werde. Etwa das Ziegelei Open Air sei für dieses Jahr gestrichen, es könne nicht im Herbst nachgeholt werden, ebenso wenig andere Kulturtermine dieses Sommers.

In den vergangenen Wochen hagelte es Absagen. Das Kurt-Halbjahresprogramm ist längst Makulatur. Und so manches angekündigte Highlight sei von der Kurt-AG neu ins Programm aufgenommen worden und müsste erst noch etabliert werden, sagt Kannewischer. Mit der Absage des Gartenkulturmusikfestivals im Nordwesten sei endgültig der „Worst case“ eingetreten, der schlimmste Fall. Geklärt werden müsste, ob die Hamburger Kultpuppe Werner Momsen (Detlef Wutschik) am 25. September mit „Abenteuer Urlaub“ in Twistringen auftreten werde. Noch steht der Termin auf der Momsen-Homepage.

„Das werden wir wohl nur kurzfristig entscheiden können. Die Frage ist auch, ob der Künstler dann überhaupt noch kommt“, meint Kannewischer. Ansprechpartnerin dafür ist Sabine Nölker im Kurt-Team. „Wir sind untereinander regelmäßig im Kontakt. Vielleicht gibt es im Mai eine Videokonferenz. Wir haben alles im Blick und möchten auch gerne andere Veranstalter unterstützen“, erklärt Nölker.