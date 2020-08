Momsen sagt frei heraus, was andere nur denken

Verein Kurt in Twistringen plant Auftritt für den 25. September / Karten gibt es erst ab Mitte August

+ © Jens Rüssmann Ab in den Urlaub: Momsen hat Pläne. © Jens Rüssmann

Twistringen – Das kulturelle Leben musste auch in Twistringen in den vergangenen Monaten gen Null gefahren werden. Umso erfreuter sind die Mitglieder des Vereins Kurt (Kultur in Twistringen), dass sie nun die erste große Veranstaltung präsentieren können: Werner Momsen kommt im September. Nachdem das bekannt wurde, standen die ersten Interessierten an den bekannten Stellen, um Karten zu kaufen. Diese gibt es aber erst ab dem 22. August, so die Kurtis.