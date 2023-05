Brandstiftung in Twistringen? Polizei verdächtigt 12-jähriges Kind

Von: Marvin Köhnken, Frank Jaursch

Am Freitagabend brannten ein Fahrzeug und eine Mülltonne beim Möbelhaus Koopmann. Das Feuer griff auf das Gebäude über. Unter Verdacht: ein 12-jähriges Kind.

Twistringen – Großeinsatz für alle Twistringer Ortswehren am Freitagabend, 26. Mai 2023: Bei einem Feuer, das von einer Mülltonne und einem Fahrzeug auf das Möbelhaus Koopmann (Am Markt) übersprang, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro. Und berichtet: Ein 12 Jahre altes Kind hat sehr wahrscheinlich das Feuer in der Mülltonne gelegt.

Brand bei Möbel Koopmann: Großeinsatz für alle Twistringer Ortswehren

Laut einer ersten Aussage von Ralf Schröder, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, hatte der Kleinlaster des Möbelhauses aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Als die Flammen auf das nahestehende Gebäude übergriffen, wurde die Alarmstufe von „Feuer 1“ auf „Feuer 3“ erhöht. Die Polizei ergänzte später den konkreten Tatverdacht und weitere Details zu dem Vorfall.

Neben dem Möbelhaus Koopmann in Twistringen ist es am Freitagabend, 26. Mai 2023, zu einem Feuer gekommen. Ein Fahrzeug brannte, 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © Frank Jaursch

Da das Gebäude auch als Wohnhaus genutzt wird, durchsuchten die Einsatzkräfte parallel zur Brandbekämpfung alle Räume nach möglichen Opfern, meldeten aber schließlich: keine Verletzten. Das Feuer hatte auf die Überdachung übergegriffen und war nach gut einer Stunde gelöscht. Anschließend wurde das Gebäude noch gut belüftet. Insgesamt beteiligten sich etwa 120 Kräfte aller Twistringer Ortsfeuerwehren an dem Einsatz.

Ermittlungen wegen Brand in Twistringen rücken 12-jähriges Kind in den Fokus

Die Große Straße (B51) in Twistringen wurde laut Angaben der Polizei im Zeitraum der andauernden Löscharbeiten voll gesperrt. Im Rahmen erster polizeilicher Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Mülltonne durch ein 12-jähriges Kind aus Twistringen angezündet worden ist.