Schon wieder reichen die Kita-Plätze nicht: Mobilbauten in Twistringen geplant

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Die neue Kindertagesstätte am Schneewittchenweg. Dort sollen Mobilbauten bald weitere Betreuungsplätze schaffen. © Könemann, Katharina

An der neuen Kita in Twistringen sollen Mobilbauten zusätzliche Betreuungsplätze schaffen. Der Bauantrag ist bereits gestellt.

Twistringen – Vielerorts fehlen Kitaplätze. Auch in Twistringen gibt es zum Beginn des neuen Kindergartenjahres noch eine Warteliste, wie der Erste Stadtrat Harm-Dirk Hüppe auf Nachfrage der Kreiszeitung mitteilt. „Hierfür werden am Standort des neuen Kindergartens Mobilbauten für eine Gruppe errichtet.“

Der neue Kindergarten, das ist die evangelische Kita „Luthers Weltentdecker“ am Schneewittchenweg im neuen Wohngebiet an der Werner-von-Siemens-Straße. Erst im September vergangenen Jahres wurde der rund drei Millionen Euro teure Kita-Neubau eingeweiht, der auf mehr als 1000 Quadratmetern plus Außenfläche Platz für vier Gruppen bietet. Und jetzt gibt es schon wieder zu wenig Betreuungskapazitäten im Stadtgebiet. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt stetig.

Also wieder Container. Das Bauantragsverfahren für die Mobilbauten am Schneewittchenweg läuft laut Harm-Dirk Hüppe derzeit beim Landkreis Diepholz. „Wir hoffen auf Genehmigung und Lieferung der Mobilbauten zu Ende Oktober 2023, um dann die Nachfrage befriedigen zu können. Wir versuchen gemeinsam mit den Kindergartenleitungen, das Beste für die Familien möglich zu machen“, sagt der Erste Stadtrat.

Für die Kita sind Mobilbauten kein Neuland

Für die evangelische Kindertagesstätte in Twistringen sind Mobilbauten keineswegs Neuland: Vor dem Umzug an den Schneewittchenweg war die im August 2020 eröffnete Kita – damals umfasste sie zwei Gruppen – in den Mobilbauten vor der Grundschule in Scharrendorf beheimatet. Diese stehen inzwischen wieder für den Schulbetrieb zur Verfügung.

Die Mobilbauten an der Grundschule in Scharrendorfstehen mittlerweile wieder für den Schulbetrieb zur Verfügung. © KÖNEMANN

Wo genau sollen die Mobilbauten am Schneewittchenweg aufgestellt werden? „Nicht auf der Seite, wo die Parkplätze sind, sondern auf der anderen“, erklärt Hüppe. Die Stadt wolle die Bauten für voraussichtlich zwei Jahre anmieten.

Als eine langfristige Lösung ist bekanntlich angedacht, in Marhorst zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Und zwar durch den Bau eines neuen und vor allem größeren Gebäudes für die Marhorster Kita St. Marien an anderer Stelle innerhalb der Ortschaft.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist politisch immer wieder ein Thema in Twistringen. Bei etlichen Diskussionen in der Vergangenheit wurde deutlich, dass es mehrere Gründe für die steigende Nachfrage gibt. Zum Beispiel Zuzüge, Eltern, die von der Flexibilisierung bei der Einschulung Gebrauch machen oder die veränderten Lebenswirklichkeit vieler Familien: Häufig wollen oder müssen alle Elternteile arbeiten, und nicht immer stehen währenddessen Großeltern für die Kinderbetreuung zur Verfügung.

Dass die Stadt Twistringen mit dieser Herausforderung nicht alleine dasteht, geht unter anderem auch aus einer Pressemitteilung hervor, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kürzlich veröffentlicht hat. Die Anzahl der in Kitas und Tagespflege betreuten Kinder unter drei Jahren in Deutschland sei so hoch wie nie zuvor, heißt es darin.