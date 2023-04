Mitglieder der Bift entscheiden über 20 000 Euro

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Volker Behrens (links) und Jens Bley vom Vorstandsteam der Bift – Bürgerinitiative für Twistringen – vor rund einem Jahr, als die Initiative bei einer Pressekonferenz auf sich aufmerksam machte. Nun steht die erste Abstimmung bevor. © Archivfoto: Schmidt

Zwei Wochen lang haben die Mitglieder der Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) Zeit, abzustimmen, welche der eingereichten Ideen für Bürgerprojekte sie am besten finden.

Twistringen – „Bis jetzt haben wir nur davon geschnackt. Jetzt wird’s gemacht!“ Volker Behrens vom Vorstandsteam der Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) blickt mit Vorfreude und sicherlich auch etwas Spannung dem 15. April entgegen. Dem Tag, an dem die erste Abstimmphase in der Geschichte der Bift startet. Zwei Wochen lang haben die Mitglieder der Initiative dann Zeit, darüber abzustimmen, welche der eingereichten Ideen für Bürgerprojekte sie am besten finden.

Auf Grundlage dessen wird das Geld verteilt, das die Bift durch Mitgliedsbeiträge und Spenden gesammelt hat. Rund 20 000 Euro sind im Topf. „Das haben wir den vielen lieben Leuten zu verdanken, die für die Bift geworben haben und Mitglieder geworden sind. Und natürlich den Firmen, die uns jetzt schon unterstützen“, hebt Volker Behrens hervor. Er ist überzeugt: Die Bift kann die Stadt Twistringen durch die Förderung von Bürgerprojekten nachhaltig verändern. Aktuell zähle die Bift rund 250 Mitglieder. Die Initiative wurde offiziell 2021 gegründet und legte dann im vergangenen Jahr richtig los.

Mitglieder bekommen einen personalisierten Link zugeschickt

Die Mitglieder bekommen einen personalisierten Link zugeschickt, über den sie abstimmen können. Jeder Link kann nur einmal genutzt werden, und jedes Mitglied hat drei Stimmen. „Man soll diese drei Stimmen auch verteilen auf einzelne Projekte, man kann nicht alle drei Stimmen einem Projekt geben“, erklärt Jens Bley, Bürgermeister der Stadt Twistringen und erster Vorsitzender der Bift.

Nach der Abstimmung ist es an der Stadt, zu schauen, wie die 20 000 Euro im Sinne des Abstimmergebnisses für die Projekte eingesetzt werden können. Das Ganze soll nicht im stillen Kämmerchen passieren und mit dem politischen Raum besprochen werden, erklärt Bley. Ziel sei, möglichst viele Projekte umzusetzen.

Es können jetzt schon neue Bürgerideen eingereicht werden

Sollte das Projekt mit den meisten Stimmen ein sehr teures sein, das die 20 000 Euro fast komplett verschlingen würde, könnte es daher durchaus möglich sein, dass dieses Projekt trotz der vielen Stimmen nicht die komplette beantragte Fördersumme zugesprochen bekommt. Fürs nächste Mal denkt die Bift über eine Förder-Höchstsumme pro Projekt nach, „wie es im normalen Förderwesen auch der Fall ist“, so Bley.

Es können jetzt schon neue Bürgerideen eingereicht werden, über die dann im kommenden Jahr abgestimmt wird: „Bürgerprojekte kann wirklich jeder einreichen, das können Vereine sein, Fördervereine, Einzelpersonen oder Nachbarschaftsinitiativen“, ruft Volker Behrens in Erinnerung.

Wer ab dem 15. April mit abstimmen möchte und noch kein Mitglied ist, hat noch rund eine Woche – bis drei Tage vor der Abstimmung – Zeit, auf der Seite der Internetseite der Bift Mitglied zu werden, bevor die Abstimmlinks rausgehen.

Internetseite der Bift

Weitere Infos, detaillierte Beschreibungen der Bürgerprojekte und die Möglichkeit, Mitglied zu werden: www.bift-twistringen.de

Die Bürgerprojekte im Überblick Trauerangebot für Kinder und Jugendliche:

Der Hospizdienst Twistringen des Malteser Hilfsdienstes möchte in Twistringen ein neues Trauerangebot für Kinder und Jugendliche etablieren.

Kyujutsu-Outdoor-Leistungszentrum:

Das Budo-Shin-Dojo möchte ein Outdoor-Leistungszentrum aufbauen, um Kyujutsu-Bogenschützen zusätzliche Trainings- und Wettbewerbsmöglichkeiten zu bieten.

Notrufnummern an Bänken:

Der Seniorenbeirat Twistringen möchte Bänke mit Nummer-Plaketten versehen, die im Fall eines Notrufs helfen können, den Standort zu lokalisieren.

Soccer-Court auf dem Gelände des SC Twistringen:

Der Fußball-Freundeskreis des SC Twistringen will mit der Sparte Fußball vom SCT einen Soccer-Court (ein von einem Bandensystem eingegrenztes Spielfeld) bauen.

Kinderturnen des SV Mörsen-Scharrendorf:

Der Sportverein Mörsen-Scharrendorf hofft auf finanzielle Unterstützung für Neuanschaffungen in der Sparte Kinderturnen, in der er circa 200 Turnkinder betreut.

Fahrradausflüge für Kinder aller Nationen:

Die Flüchtlingsinitiative Twistringen (FiT) will gebrauchte Fahrräder kaufen oder kaputte reparieren sowie Helme anschaffen, um allen Kindern die Teilnahme an wöchentlichen Fahrradtouren zu ermöglichen.

Kinder-Bereich an der Alten Ziegelei:

An der Alten Ziegelei soll ein Kreativ-Bereich entstehen, an denen Kinder die Möglichkeit haben, an verschiedenen Stationen ihre Ideen frei auszuleben.

Mülleimer im Park zwischen den Friedhöfen:

Zur Vermeidung von herumfliegendem Müll wünschen sich die Nachbarn des Parks zwischen den Friedhöfen einen Mülleimer am Weg von der Friedhofshalle zum evangelischen Friedhof.

Songprojekt gegen Mobbing: Gemeinsam mit dem Kulturverein Kurt planen die Musikerin Kristi Heinz und andere kreative Köpfe ein großes Projekt, bei dem Kinder ein Musikvideo drehen und sich gleichzeitig gegen Mobbing wappnen können.