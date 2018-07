„mitGift“ hat nur 20 Stunden Zeit für Prävention gegen sexuellen Missbrauch

Dennoch „in die richtige Richtung unterwegs“

+ © mitGift Jane Burgdorf (vorne 2.v.r.) von der Fachberatungsstelle „Papillon“ stellt sich der Gruppe „mitGift“ in Twistringen vor. © mitGift

Twistringen - Ernüchtert und enttäuscht reagieren die Ehrenamtlichen im Netzwerk der Arbeitskreise gegen sexuelle Gewalt auf die bisher nur 20 Stunden Arbeitszeit für die Fachberatung „Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“ in Diepholz. Seit November ist Jane Burgdorf bei „Papillon“ beschäftigt. Beim Netzwerk-Treffen vor Kurzem im Kinder- und Familienzentrum Pusteblume in Twistringen hat Burgdorf über ihre Arbeit berichtet. Deutlich geworden ist, dass Burgdorf einfach keine Zeit für die Präventionsarbeit bleibt.