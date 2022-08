Die Twistringer Landfrauen präsentieren ihr Programm

Mit Schwung ins nächste Halbjahr: (v.l.) Helga Lange, Marion Heuermann, Helga Horstmann, Marion Berger, Irmgard Schmidt, Edda Möhlenhof Schumann und Cordula Pfitzner von den Landfrauen Twistringen © Heiner Lange

Der Twistringer Landfrauenverein feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Auch sonst steht im zweiten Halbjahr 2022 noch einiges an. Das zeigt ein Blick in den neuen Programmflyer.

Twistringen - Die erste Veranstaltung ist laut Helga Lange, erste Vorsitzende der Landfrauen, schon so gut wie ausgebucht: eine Fahrradtour nach Barnstorf am Montag, 29. August. Nach Paris geht es, zumindest im musikalischen Sinne, am Sonntag, 25. September: Dann kommt das Duo Pariser Flair auf Einladung des Kulturvereins Kurt und der Landfrauen nach Twistringen (ausführlicher Bericht folgt).

Am Donnerstag, 29. September, folgt eine Kooperationsveranstaltung mit der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB), und zwar ein Vortrag mit Margret Emke. Nach dem Motto „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ lädt Emke zu einer Reise durch die Welt des Wohnens ein. Mit Anregungen, kleinen Tricks, Ideen sowie Inspiration fürs eigene Zuhause will die Beraterin Appetit auf Veränderungen machen. Apropos Appetit: Im Anschluss gibt es Zwiebelkuchen und Federweißer. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Gasthaus zur Penne, Anmeldungen sind bei Helga Lange bis zum 22. September unter 04243/3524 möglich.

Die Veranstaltung „Wir lieben Plattdeutsch“ ist ab sofort jeden vierten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr. Marianne Stubbe nimmt Anmeldungen entgegen und erteilt weitere Infos unter 04243/1616.

Rad-Reise ins Blaue im Oktober

Eine Rad-Reise ins Blaue planen die Landfrauen von Donnerstag, 6. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober. Wo es hingeht – an die Küste, in die Heide oder vielleicht in die Stadt? – ist eine Überraschung. Fest steht: Übernachtet wird in einem Hotel. Los geht es am Betriebshof von Borchers Busreisen, die Kosten betragen 199 Euro im Doppelzimmer. Die Radtouren werden von einem ortskundigen Reiseleiter und einem Busfahrer samt Bus begleitet. So kann zum Beispiel die Mittags- oder Kaffeepause am Bus stattfinden. Anmeldung und weitere Infos bei Borchers Busreisen (04243/96111).

Am 4. November ist es dann soweit: Die Landfrauen feiern ihr 75-jähriges Bestehen unter dem Motto „Mut zum Hut“. Im feierlichen Ambiente im Hotel zur Börse wollen sie mit musikalischer Unterhaltung der Gruppe Toast Hawaii und der Komödiantin Dagmar Schönleber auf die vergangenen 75 Jahre anstoßen und unter allen Hutträgern Preise verlosen. Auch Männer sind eingeladen. Die Kosten für Programm und ein Büfett betragen 20 Euro. Anmeldungen nehmen Helga Lange (04243/3524) und Marion Heuermann (04275/1294) bis zum 28. Oktober entgegen.

Nach der Jubiläumsfeier geht es am Freitag, 25. November, ab 11 Uhr mit einer Weihnachtsfahrt zum Schloss Gödens (LK Friesland) weiter. Kosten: 50 Euro, Anmeldung und weitere Informationen bei Borchers Busreisen. Danach bleibt es weihnachtlich mit der Weihnachtsfeier am Dienstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr im Gasthaus Witte in Borwede (Anmeldung bei Helga Lange) sowie bei einem Winterspaziergang am Mittwoch, 18. Januar, 15 Uhr, in Marhorst (Anmeldung bei Helga Lange oder Annette Thies, 04243/8018).

Weitere Infos unter landfrauen-twistringen.de. Dort besteht in vielen Fällen auch die Möglichkeit, sich online anzumelden.