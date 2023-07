Mit Solarstrom das Handy laden: Neue „iBench“ auf dem Centralplatz Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Testen die neue Bank: Hermann Karnebogen (v.l.) von der Avacon und Bürgermeister Jens Bley. © KATHARINA KÖNEMANN

Auf dem Centralplatz in Twistringen gibt es seit Kurzem eine ganz besondere Bank. Auf der kann man nicht nur sitzen, sondern gleichzeitig auch sein Smartphone aufladen und über kostenloses W-Lan im Internet surfen. Die Kosten für diese mehr als 3 000 teure „iBench“ hat die Avacon übernommen.

Twistringen – Das Laden ist entweder über ein USB-Kabel möglich oder induktiv, also durch das Auflegen auf gekennzeichneten Flächen. Den benötigten Strom erzeugt die Bank durch Fotovoltaik-Module. Der Centralplatz an der B 51 ist laut Hermann Karnebogen, Kommunalreferent des Energieversorgungsunternehmens Avacon, ein super Standort für die Bank – „wo Leute verweilen, wo sie essen, trinken, die Kinder spielen und der Markt ist.“ Die Stadt Twistringen hat den Platz zur Verfügung gestellt.

Laut Karnebogen und Jens Bley, Bürgermeister der Stadt Twistringen, ist die Bank nicht nur praktisch, sondern könne auch für das Nutzen nachhaltiger Energie sensibilisieren.

Die „iBench“ ist die dritte in der Region. Die erste steht in der Syker Fußgängerzone, die zweite in Bruchhausen-Vilsen am Kohlwührensee.