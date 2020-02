Strohmuseum Twistringen startet „mit Pauken und Trompeten“ in die neue Saison

Am 1. März

Hereinspaziert: Das Team des Strohmuseums eröffnet die Saison.

Twistringen – Die Winterpause ist bald vorbei. Am Sonntag, 1. März, öffnet das Twistringer Strohmuseum am Kapellenweg erneut bis Ende November seine Türen für Tagesgäste und Spontanausflügler. „Die Ehrenamtlichen des deutschlandweit einzigen Strohmuseums freuen sich darauf, auch in diesem Jahr wieder viele Besucher mit der spannenden Geschichte rund um 300 Jahre Twistringer Strohverarbeitung begeistern zu dürfen“, heißt es in einer Mitteilung. 2019 erlebten mehr als 5 500 Gäste die Strohgeschichte.