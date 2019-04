Twistringer Frühlingsfest: „Mit Glühwein wären wir reich geworden“

Mit nur wenigen Sonnenstrahlen und dem einen oder anderen kleinen Regenschauer zeigte sich das Wetter am Sonntagnachmittag zum Twistringer Frühlingsfest nicht gerade von seiner allerbesten Seite. Da stöberten die Besucher in zahlreichen Geschäften. Die Cafés waren voll besetzt. Und vor allem Familien nutzten das breite Angebot in der Innenstadt.

Twistringen – Von Sabine Nölker. „Wir sind zufrieden“, meinte Sönke Schmidt vom gleichnamigen Autohaus in Ehrenburg auf dem Twistringer Frühlingsfest. Gemeinsam mit den Autohäusern Holtdorf Bassum und Reckziegel Harpstedt sowie dem Autodienst Wüppenhorst sorgte Schmidt am Sonntag für eine bunte Autoschau.

Die Verantwortlichen der werkhalle 51 hatten wohl eine Vorahnung in Bezug auf das Wetter. Sie boten für die jüngsten Besucher eine Hüpfburg in der großen Halle an. Die Quads waren bei den etwas größeren Kindern sehr beliebt, und so mancher genoss neben informativen Gesprächen die Köstlichkeiten der Burger-Box.

+ Kein Frühlingswetter, aber jede Menge Karussellspaß.

Auch der Raiffeisen-Markt – zwar etwas abseits – konnte sich über mangelnde Besucherzahlen nicht beklagen. Vor allem vor dem Kinderkarussell, dem Bungee-Jumping und Kistenstapeln bildeten sich am frühen Nachmittag große Menschentrauben.

Die Zweirad-Ausstellungen an der Langenstraße sowie an der Straße Am Markt lockten auch viele Besucher an.

Tim Pellert, der drei Tage lang ein tolles Partyprogramm im Festzelt auf dem Centralplatz anbot, war am Ende ebenfalls mehr als zufrieden. „Die offiziellen Zahlen belegen, dass sich der Aufwand gelohnt hat und die Menschen gerne feiern.“

380 junge Leute vergnügten sich am Freitagabend bei der Abifete, 285 rockten bei der 80er/90er-Jahre-Party, und auch der Frühschoppen sei mit rund 60 Gästen sehr gut besucht gewesen.

„Mit Glühwein wären wir heute reich geworden“, scherzte das Ehepaar Marcordes, das Smoothies und frisches Obst sowie Frühlingsblumen an seinem Stand anbot. Kühle Getränke waren am Sonntag nicht gerade der Renner.

„Aber es hätte schlimmer kommen können“, so Christian Wiese, Vorsitzender der GUT, Veranstalter des Frühlingsfestes mit verkaufsoffenem Sonntag und Autoschau. Die Straßen waren trotzdem von Beginn an gut gefüllt.